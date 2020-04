Nghệ An: Nợ thuế, Công ty Xuân Quỳnh bị cưỡng chế hóa đơn

Công ty TNHH Xuân Quỳnh được xác định nợ trên 700 triệu đồng tiền thuế.

Mới đây, Cục Thuế Nghệ An đã có thông báo số 2572/TB-CT yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế, gửi tới Công ty TNHH Xuân Quỳnh, có địa chỉ tại Phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) do ông Nguyễn Cảnh Doạt làm Giám đốc, với các lĩnh vực: Khai thác khoáng sản, xây dựng công trình kỹ thuật... Tuy nhiên, sau khi văn bản được phát đi, đơn vị này vẫn không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Sự chây ì trên buộc Cục Thuế Nghệ An phải ra công văn 928/TB-CT thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng của Công ty TNHH Xuân Quỳnh với lý do: Công ty TNHH Xuân Quỳnh không chấp hành nộp tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp thuộc trường hợp cưỡng chế hơn 738 triệu đồng.

Căn cứ dữ liệu theo dõi của Cục Thuế Nghệ An, đến ngày 29/10, Công ty TNHH Xuân Quỳnh còn tồn 700 số hóa đơn chưa sử dụng. Số hóa đơn trên không có giá trị sử dụng từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế.

Liên quan đến công ty TNHH Xuân Quỳnh này, trước đó, đơn vị này đã xảy ra “nhùng nhằng” từ hợp đồng "đổi đất lấy công trình" xảy ra tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Cụ thể, vào năm 2000, UBND xã Quỳnh Bảng đã tiến hành ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Xuân Quỳnh để giao 29.000 m2 đất ven biển cho doanh nghiệp này. Đổi lại, xã Quỳnh Bảng sẽ được doanh nghiệp này thi công con đường dài 2 km từ ngã tư UBND xã đến bãi biển và con đường cấp phối ven biển dài 0,6km với tổng mức vốn đầu tư khoảng trên 700 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc UBND xã Quỳnh Bảng đã tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế để giao đất ven biển cho Công ty TNHH Xuân Quỳnh tiến hành rồi đổi lấy công trình đường giao thông là sai nguyên tắc. Hiện, việc “tự ý” chuyển đổi, giao đất cho doanh nghiệp đầu tư, xây dựng tại thời điểm nói trên cần được cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Bên cạnh đó, được biết, Công ty TNHH Xuân Quỳnh đã trúng nhiều gói thầu xây dựng lớn, đã và đang triển khai trên địa bàn Nghệ An như: Dự án đầu tư đường giao thông kết hợp du lịch Quỳnh Tân – Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (nay thuộc Quốc lộ 48E); Dự án đường giao thông vào trung tâm xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu tổng dự toán công trình với kinh phí gần 48 tỷ đồng bao gồm đường và 4 cây cầu, do liên doanh thi công gồm Công ty Minh Quang (thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) và Công ty TNHH Xuân Quỳnh...

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn