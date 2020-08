Nghệ An: Nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở sau bão số 2

Trong tỉnh

Tính đến sáng ngày 3/8, do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An vẫn đang trong tình trạng ách tắc do bị sạt lở đất đá hoặc ngập nước.