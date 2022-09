Nghệ An: Nhiều thủy điện xả lũ để ứng phó với bão Noru

Trong tỉnh

Do mưa lớn nhiều ngày qua, khiến mực nước các sông, hồ đập dâng cao. Hơn nữa, Nghệ An có khả năng ảnh hưởng bởi bão Noru nên một số nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa.