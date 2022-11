Nghệ An: Nhà máy gạch Tuynel Sông Gang xây dựng công trình không phép, chính quyền Thanh Chương vẫn loay hoay xử lý?

Đến ngày 15/11/2022, chính quyền huyện Thanh Chương vẫn chưa thể ban hành quyết định xử phạt đối với hành vi của Nhà máy gạch Tuynel Sông Gang ngang nhiên xây dựng công trình không phép.

Đầu tháng 9/2022, Công ty Cổ phần Phúc Vinh đã ngang nhiên cho xây dựng các hạng mục công trình mới trong khuôn viên Nhà máy gạch Tuynel Sông Gang mà chưa được cơ quan chức năng chấp thuận, cấp phép…

Ngày 22/9/2022, UBND thị trấn Thanh Chương tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty Cổ phần Phúc Vinh đang tổ chức thi công xây dựng nhà lò có kích thước khoảng 7,9x80m và đã xây dựng cao khoảng 2,5m; phần diện tích xây dựng lò trên đã vượt quá phần diện tích quy định theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền cho phép.

Thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Phúc Vinh không xuất trình được giấy phép xây dựng và các thủ tục pháp lý khác. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công xây dựng công trình và tiến hành bổ sung hoàn tất Giấy phép xây dựng và các thủ tục pháp lý theo quy định trước ngày 22/10/2022. Đến thời hạn trên, Công ty Cổ phần Phúc Vinh chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định UBND thị trấn sẽ xử lý theo đúng quy định.

Ngày 26/10/2022, Sở Xây dựng Nghệ An có Công văn số 3960/SXD-KT&VLXD về việc kiểm tra, xử lý việc đầu tư xây dựng trái phép tại Nhà máy gạch Tuynel Sông Gang của Công ty Cổ phần Phúc Vinh và đề nghị UBND huyện Thanh Chương, tiếp tục kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm của công ty này, đồng thời có báo cáo cụ thể gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/10/2022.

Ngày 28/10/2022, UBND huyện Thanh Chương có Văn bản số 2423/UBND-KTHT về việc báo cáo nội dung Công ty Cổ phần Phúc Vinh xây dựng Nhà máy gạch Tuynel nhưng chỉ báo cáo với nội dung: Sau khi phát hiện Công ty Cổ phần Phúc Vinh xây dựng hạng mục công trình nhà lò mới, cạnh nhà lò hiện trạng trên khu đất được Nhà nước cho thuê (thửa số 15, tờ bản đồ số 29, thị trấn Thanh Chương) mà chưa có Giấy phép xây dựng theo quy định, UBND thị trấn Thanh Chương đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công. UBND huyện đang chỉ đạo, hướng dẫn UBND thị trấn, các phòng chuyên môn xử lý theo quy định. UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, báo cáo Sở Xây dựng kết quả xử lý.

Thế nhưng đến chiều 15/11/2022, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Nguyễn Thế Cường - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Chương cho biết: “Huyện đang giao cho UBND thị trấn Thanh Chương xử lý theo thẩm quyền và báo cáo huyện nhưng chưa thấy thị trấn báo cáo. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin và đôn đốc UBND thị trấn thực hiện”.

Một hành vi ngang nhiên xây dựng hạng mục không phép trong khuôn viên Nhà máy gạch Sông Gang dù cũng đã bị cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản làm việc và yêu cầu dừng thi công từ 22/9/2022. Nhưng đến nay, sau gần 2 tháng, không hiểu vì lý do gì mà chính quyền huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn cứ loay hoay không thể tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính cũng như ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Phúc Vinh. Trong khi đó, Công văn số 3960/SXD-KT&VLXD của Sở Xây dựng Nghệ An đề nghị UBND huyện Thanh Chương tiếp tục kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm của công ty này, đồng thời có báo cáo cụ thể gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/10/2022.

Cùng với đó, Quy chế quản lý trật tự xây dựng do UBND tỉnh Nghệ An ban hành có quy định rõ trong công tác quản lý trật tự xây dựng theo nguyên tắc: Tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành việc xây dựng công trình theo quy định. Hành vi vi phạm về trật tự xây dựng phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh. Hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục triệt để theo quy định của pháp luật; các thông tin phản ánh về công trình vi phạm trật tự xây dựng đều phải được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật...

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm được giao thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình phối hợp phải thực hiện một cách chặt chẽ, đồng bộ, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm.

Dư luận hoài nghi chính quyền huyện Thanh Chương liệu có thực hiện và làm tròn trách nhiệm như quy định trong Quy chế quản lý trật tự xây dựng của tỉnh? UBND huyện Thanh Chương và UBND thị trấn Thanh Chương có trách nhiệm như thế nào đối với vấn đề này?

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn