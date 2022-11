Mưa lớn kéo dài nhiều tuyến đường ở Tp.Vinh bị ngập nặng

Khu vực chợ Ga cũng bị ngập sâu. Nhiều phương tiện mô tô bị chết máy, người dân phải dắt bộ. Theo dự báo, trong vài ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.