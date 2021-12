Nghệ An mở rộng TP. Vinh, phát triển hạ tầng sân bay, cảng biển

UBND tỉnh Nghệ An vừa có buổi làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội địa phương để nghe, cho ý kiến vào Khung định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên cơ sở bám sát những văn kiện, nghị quyết, văn bản khác của Trung ương, quốc gia có liên quan đến tỉnh Nghệ An, phản ánh rõ hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 20211-2020; các nguồn lực phát triển; hiện trạng phát triển đô thị và phân bố không gian; hiện trạng phân bổ, sử dụng đất đai...

Nghệ An tập trung vào đề án mở rộng TP.Vinh

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ tư vấn đề xuất phải làm rõ hơn thuận lợi, khó khăn và thách thức riêng của Nghệ An. Đó là diện tích lớn nhất nước, diện tích rừng, biển, tiềm năng con người của Nghệ An cũng rất đặc biệt. Câu hỏi đặt ta là Nghệ An sẽ phát triển thế nào trong bối cảnh công nghệ 4.0? Địa phương sẽ lựa chọn để theo đuổi việc thực hiện đô thị xanh, đô thị thông minh hay lĩnh vực công nghệ cao?

Tổ tư vấn đặc biệt nhấn mạnh về định hướng phát triển hành lang kinh tế biển, tiềm năng vô cùng to lớn của Nghệ An. Theo đó, cần xúc tiến để sớm đưa TP.Vinh sáp nhập với Thị xã Cửa Lò để trở thành một đô thị biển, là trung tâm kết nối của vùng Bắc Trung bộ, có vị trí, tầm quan trọng của Quốc gia; đầu tư để Hoàng Mai - Quỳnh Lưu trở thành vùng đô thị biển; Thái Hòa - Nghĩa Đàn là đô thị xanh, sinh thái, nông nghiệp theo hướng chế biến, phụ trợ…

Nghệ An đang dần hình thành hệ thống cảng biển hiện đại

Thông tin tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho hay về định hướng phát triển trong tương lai có rất nhiều nội dung địa phương mong muốn, nhưng Nghệ An cũng đã xác định những mũi nhọn để đột phá. Đó là việc tập trung hạ tầng sân bay, cảng biển; mở rộng KKT Đông Nam thành KKT Nghệ An; tập trung mở rộng TP.Vinh; gắn kết TX.Hoàng Mai với nam Thanh Hóa, kết nối với TX. Thái Hòa, Nghĩa Đàn; phát triển đô thị tại TX. Hoàng Mai, Quỳnh Lưu...

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Tổ tư vấn tiếp tục đồng hành cùng địa phương xây dựng, đề xuất Trung ương các cơ chế, chính sách đặc thù sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

