Nghệ An: Lý giải số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021 cao hơn năm ngoái

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Hoàng Mai 2 (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) kiểm tra lại hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp của học sinh

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có thống kê ban đầu về số lượng thí sinh đăng ký Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, toàn tỉnh Nghệ An có 34.452 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó ngoài học sinh đang học lớp 12 ở các Trường THPT còn có 1997 thí sinh ở các trung tâm GDTX và 1828 thí sinh tự do.

Cũng qua thống kê, trong số này, có 11.147 thí sinh đăng ký thi chỉ để xét tốt nghiệp (32,35%) và 1363 thí sinh thi chỉ để xét đại học cao đẳng (chủ yếu là thí sinh tự do). Tỷ lệ thi để vừa xét tốt nghiệp vừa để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng là 67,5%.

So với năm trước số lượng thí sinh đăng ký để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng cao hơn. Theo nhiều lãnh đạo nhà trường một phần do ảnh hưởng của dịch Covid bởi năm nay số thí sinh dự định đi du học hoặc xuất khẩu lao động sẽ ít hơn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Cũng qua tổng hợp ban đầu, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, Nghệ An có 41,7% thí sinh đăng ký để thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và 58,3% thí sinh đăng ký để thi tổ hợp môn Khoa học xã hội.

Trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh, có 3 trường có tỷ lệ đăng ký xét tuyển đại học 100% là Trường THPT DTNT tỉnh, Trường PT DTNT THPT số 2 và Trường PT Hermann Gmeiner; các trường như THPT Huỳnh Thúc KHáng, Lê Viết Thuật, Hà Huy Tập, THPT chuyên Đại học Vinh, THPT Đô Lương, THPT Quỳnh Lưu 1, THPT chuyên Phan Bội Châu tỷ lệ này giao động từ 84 – 98%.

Những trường có tỷ lệ học sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp tập trung ở các TT GDTX như Con Cuông, Nam Đàn, Tương Dương, Quỳ Châu và một số trường ngoài công lập.

Các trường như THPT Nghi Lộc 5, Quỳ Châu, THPT Hoàng Mai 2, THPT Nguyễn Cảnh Chân, THPN Nam Đàn 2, THPT Đô Lương 2, THPT Anh Sơn 3, THPT Nguyễn Trường Tộ (Hưng Nguyên)…cũng có tỷ lệ thí sinh không đăng ký thi để xét tuyển vào đại học, cao đẳng cao hơn mức trung bình chung của tỉnh từ 38,93% -50%.

Năm nay thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng với 2 hình thức đăng ký bằng phiếu hoặc đăng ký trực tuyến và việc đăng ký trực tuyến sẽ kết thúc vào ngày 16/5.

Tại Nghệ An, qua tổng hợp, hiện có 1 thí sinh ở thành phố Vinh đăng ký nhiều nguyện vọng nhất là 50 nguyện vọng và có một số thí sinh đăng ký trên 30 nguyện vọng. Số nguyện vọng đăng ký trung bình là từ 5 – 6 nguyện vọng.

Sau khi hoàn thành kì thi và có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh sẽ có cơ hội điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 3 lần trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến (từ 7/8/2021 đến 17/8/2021).

