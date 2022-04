Nghệ An: Loạt công trình xây dựng trái quy hoạch, sai thiết kế tại DA Khu nhà ở phường Hưng Phúc

Khu đất “vàng” liên tục chậm tiến độ

Ngày 19/09/2016, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại ký quyết định số 4534 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải trí công cộng tại phường Hưng Phúc, TP Vinh.

Tại Quyết định số 1084 ngày 08/04/2020 UBND tỉnh Nghệ An cho phép dự án được gia hạn tiến độ hoàn thành trong thời gian 24 tháng, nhưng đến nay đã hết thời hạn, dự án vẫn không hoàn thành.

Khu đất “vàng” hơn 11.000 bám mặt đường Nguyễn Sỹ Sách và đường Herman- vị trí đắc địa của TP Vinh. Chủ đầu tư của dự án là công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại An Phát Nghệ An (gọi tắt là CTCP An Phát Nghệ An –PV) có trụ sở tại 51 đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, do ông Trần Anh Sơn làm CT HĐQT.

Mục tiêu của dự án là xây dựng Khu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải trí công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, góp phần chỉnh trang đô thị, đóng góp ngân sách nhà nước, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Khu đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 402207 ngày 17/05/2016 với tổng diện tích quy hoạch là 11.023,0m2; trong đó xây dựng nhà ở diện tích 9.197,73m2, tầng cao 1-5 tầng, mật độ xây dựng 60-80%; Khu cây xanh- thể dục thể thao 661,95m2, mật độ xây dựng 10%; Đất giao thông 1.210,32m2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30 tỷ đồng, trong đó vốn tự có để thực hiện dự án là 6 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư.

Lô đất ký hiệu LK2-03 bám mặt đường Herman được quy hoạch nhà ở liền kề, diện tích 161,90 m2, xây dựng nhà 04 tầng nhưng trên thực tế nhiều năm nay, lô đất này xây trái phép 1 tầng, sử dụng vào mục đích buôn bán hoa quả, kinh doanh hải sản.

Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật dự án trong vòng 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Hoàn thành toàn bộ dự án (xây nhà ở) trong vòng 24 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày 11/10/2016 UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 4948 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải trí công cộng tại phường Hưng Phúc, TP Vinh.

Mặc dù dự án đã được cấp GCN QSDĐ từ tháng 5/2016, hoàn thành các thủ tục pháp lý từ rất sớm, nhưng dự án sau đó được chủ đầu tư triển khai một cách chậm chạp, liên tục vi phạm về tiến độ đã được giao.

Ngày 21/02/2018, dự án này được điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại quyết định số 677 với các lí do: tăng mật độ xây dựng trong các lô đất nhà ở liền kề từ 60-80% lên 90-100%; nhập các lô liền kề ký hiệu số lô-39, Lô-40, Lô-41 thành 1 lô đất; giảm tầng cao xây dựng 1 số dãy nhà ở liền kề và khu biệt thự từ 5 tầng xuống thành 3-4 tầng.

Lô đất quy hoạch xây dựng biệt thự 03 tầng, diện tích 300m2 (ký hiệu BT-07), chủ đầu tư đã để người dân xây dựng nhà hàng kiên cố 2 tầng, đưa vào kinh doanh nhiều năm nay.

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, dự án vẫn chậm tiến độ nghiêm trọng, chỉ xây dựng được một số căn nhà liền kề bám đường Nguyễn Sỹ Sách. Vào đầu năm 2020, dự án được Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 (Sở Xây dựng làm chủ trì) đưa vào kiểm tra việc chấp hành pháp luật đầu tư, xây dựng và đất đai.

Tại Quyết định số 1084 ngày 08/04/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Lê Ngọc Hoa cho phép dự án được gia hạn tiến độ hoàn thành trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Tuy nhiên đến nay, đã quá thời hạn 24 tháng, dự án này vẫn ngổn ngang, hàng chục căn nhà liền kề, biệt thự vẫn chưa được xây dựng. Đặc biệt khu đất hơn 600m2 trồng cây xanh, thể dục thể thao nhiều năm nay vẫn là bãi đất trống, cây cỏ, rác rưởi khắp nơi.

Hàng loạt lô đất xây dựng trái quy hoạch, sai thiết kế cơ sở

Không chỉ liên tục chậm tiến độ, trở thành điểm nhếch nhác phố thị nhiều năm qua, mà hàng chục lô đất tại dự án này còn xây dựng sai thiết kế cơ sở, sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích.

Cụ thể, tại lô đất ký hiệu LK2-03 bám mặt đường Herman được quy hoạch đất ở liền kề, diện tích 161,90 m2, xây dựng nhà 04 tầng (mật độ XD 90%). Tuy nhiên trên thực tế nhiều năm nay, lô đất này được xây trái phép 1 tầng, sử dụng vào mục đích buôn bán hoa quả, mới đây là kinh doanh hải sản. Việc cơ sở kinh doanh hải sản Hoàng Sa lấn chiếm lòng lề đường, xả nước thải thẳng ra môi trường mới đây đã bị UBND phường Hưng Phúc lập biên bản vi phạm hành chính.

Lô đất ký hiệu LK2-04 với diện tích 178,26m2 được xây dựng thành Spa chăm sóc, rửa xe hơi, lô LK4-08 cũng tương tự.

Phía sau là lô đất nhà liền kề ký hiệu LK3-01, diện tích 160 được xây dựng 1 tầng kinh doanh cà phê. Cách đó vài lô, bám trên trục đường QH 9 mét là lô đất số 173 được xây dựng kiên cố 2 tầng, đã đưa vào kinh doanh lâu nay. Tuy nhiên theo quy hoạch cũng như hồ sơ thiết kế cơ sở, tại khu vực nhà ở liền kề LK3 này phải xây dựng 3 tầng, mật độ XD 90%.

Cách đó không xa, cũng nằm trên trục đường Herman, lô đất ký hiệu LK2-04 với diện tích 178,26m2 được xây dựng thành Spa chăm sóc, rửa xe hơi. Tại lô LK4-08 cũng là gara rửa xe ô tô tương tự. Tại lô LK2-01 hiện tại không xây dựng nhà mà cho thuê mặt bằng buôn bán hoa quả. Không chỉ xây dựng sai quy hoạch, hồ sơ thiết kế cơ sở mà việc sử dụng kinh doanh này cũng không đúng với mục đích sử dụng đất, ảnh hưởng đến môi trường, trật tự đô thị.

Không chỉ liên tục chậm tiến độ, trở thành điểm nhếch nhác phố thị nhiều năm qua, mà hàng chục lô đất tại dự án này còn xây dựng sai thiết kế cơ sở, sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích.

Đặc biệt, tại lô đất quy hoạch xây dựng biệt thự 03 tầng, diện tích 300m2 (ký hiệu BT-07), chủ đầu tư đã để người dân xây dựng nhà hàng kiên cố 2 tầng, đưa vào kinh doanh nhiều năm nay. Lô biệt thự bên cạnh (ký hiệu BT-03) với diện tích tương tự cũng được xây dựng làm quán nhậu, tuy nhiên vật liệu bằng tre nứa tạm thời.

Phía trước 2 lô biệt thự xây dựng sai quy hoạch này là 2 lô biệt thự ký hiệu BT-04 diện tích 296,57 m2 và BT-08 diện tích 294,43 m2. Hiện tại 2 lô đất này đã gộp lại thành 1 thửa, đang thi công xây dựng biệt thự. Ngày 29/3/2022, UBND phường Hưng Phúc có văn bản số 165 gửi Đội QLTTĐT TP Vinh cho hay: thực hiện quy chế phối hợp quản lý TTĐT trên địa bàn thành phố, ngày 28/3/2022 UBND phường Hưng Phúc kiểm tra xây dựng tại dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải trí công cộng do CTCP An Phát Nghệ An làm chủ đầu tư. Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư chưa cung cấp được điều chỉnh quy hoạch hợp lô BT-04 và BT-08; điều chỉnh thiết kế cơ sở biệt thự xây dựng trên 2 lô đất này được cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ chúng tôi thấy, ngày 21/01/2022, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An Nguyễn Trường Giang đã có công văn số 306 gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc xin“chủ trương điều chỉnh gộp các lô đất (BT-04 và BT-08) thuộc dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và vui chơi giải trí công cộng tại khối Yên Vinh, phường Hưng Phúc, TP Vinh”.

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 651 với ý kiến: “Đồng ý điều chỉnh gộp lô đất BT-04 và lô đất BT-08…thành 1 lô đất để xây dựng nhà ở như đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên. Sau khi gộp lô đất có diện tích 597,0m2”.

Việc xây dựng trái quy hoạch, sai hồ sơ thiết kế cơ sở, sử dụng đất không đúng mục đích của hàng loạt lô đất liền kề, biệt thự tại dự án do CTCP An Phát Nghệ An làm chủ đầu tư diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận.

Tại Quyết định số 1084 ngày 08/04/2020 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Lê Ngọc Hoa đã “giao UBND thành phố Vinh chủ trì, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định đối với việc xây dựng công trình không đúng thiết kế được thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2020”. Tuy nhiên không hiểu vì “lí do” gì, đến nay các sai phạm này vẫn nghiễm nhiên… tồn tại (?!).

Để có thông tin khách quan, đa chiều, chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Trần Anh Sơn - Chủ tịch HĐQT CTCP An Phát Nghệ An nhưng ông viện nhiều lí do để từ chối. Qua trao đổi với ông Nguyễn Việt Đức – Trưởng phòng quản lý đô thị TP Vinh thì được biết: Dự án của CTCP An Phát Nghệ An làm chủ đầu tư có xử phạt rồi, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì nhờ phóng viên liên hệ Đội quản lý TTĐT. Sau đó chúng tôi đã liên hệ với Đội quản lý TTĐT nhưng cán bộ phụ trách địa bàn phường Hưng Phúc mới được bổ nhiệm về 2 tháng nên chưa nắm được cụ thể, vì vậy phải chờ thu thập thông tin mới trao đổi lại với báo chí.

Ngày 21/01/2022, giám đốc sở Xây dựng Nghệ An Nguyễn Trường Giang đã có công văn số 306 gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc xin“chủ trương điều chỉnh gộp các lô đất (BT-04 và BT-08). Sau khi gộp lô đất có tổng diện tích 597,0m2.

Tuy nhiên, dù đã có quyết định xử phạt hay chưa, thì hiện tại việc khắc phục hậu quả vẫn không được thực hiện. Điều này không chỉ gây mất niềm tin của người dân, mà còn có dấu hiệu “thách thức” pháp luật, khiến tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn TP Vinh trở nên phức tạp, bị khinh nhờn.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 (được thành lập theo quyết định số 1681 ngày 15/05/2019) nhanh chóng kiểm tra, xử lý chủ đầu tư trong việc để hàng loạt lô đất xây dựng trái quy hoạch, sai thiết kế cơ sở đã được thẩm định. Ngoài ra, việc sử dụng đất không đúng mục đích, chậm tiến độ cũng cần có chế tài xử lý nghiêm khắc./.

Tác giả: Thục Anh -Việt Phương

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn