Nghệ An lần đầu mở trạm y tế lưu động điều trị F0

Nhân viên y tế Nghệ An khám bệnh tầm soát người dân để phát hiện ca bệnh COVID-19 - Ảnh: D.HÒA

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - chủ trì vào chiều 26-11.

Ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết, tính từ đầu đợt dịch đến ngày 26-11, toàn tỉnh ghi nhận 4.130 bệnh nhân COVID-19 tại 21 địa phương và có 27 người tử vong. Các cơ sở y tế đang điều trị cho 1.019 bệnh nhân.

Tính từ ngày 21-10 đến nay, khi Nghệ An chuyển sang thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, đã ghi nhận 2.167 ca nhiễm, số ca trong cộng đồng chiếm 1/3.

Còn tính từ ngày 1-11 đến nay, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều diễn biến bất thường với 1.647 ca nhiễm mới, nhiều ngày gần đây ghi nhận trên 100 ca nhiễm/ngày. Bên cạnh đó, còn ghi nhận 402 ca là F1 dương tính ngay lần xét nghiệm thứ nhất.

"Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nguy cơ cao, diễn biến diện rộng; liên tục ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng và số ca F1 dương tính lần thứ nhất. Dịch bệnh đã xâm nhập vào các khu công nghiệp, trường học và một số địa điểm tập trung đông người, phần lớn bệnh nhân không có triệu chứng", ông Chỉnh nói.

Theo ông Chỉnh, nhiều chính quyền địa phương đã có tư tưởng chủ quan, lơ là, thiếu tính chủ động trong công tác phòng chống dịch. Một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, không tuân thủ các quy định cách ly trong phòng chống dịch. Các ca nhiễm trong cộng đồng xuất hiện liên tục, hầu hết đều không rõ nguồn lây, khó khăn trong công tác điều tra, truy vết.

Trước tình hình trên, hiện tỉnh Nghệ An đang triển khai thí điểm điều trị 68 F0 tại trạm y tế lưu động (cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19) trên địa bàn huyện Tân Kỳ, nhằm giảm tải cho các cơ sở tuyến trên.

Đây là lần đầu tiên Nghệ An mở trạm y tế lưu động điều trị bệnh nhân COVID-19 và cho F1 cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện phòng dịch.

Về công tác tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Nghệ An, số người tiêm ít nhất 1 mũi là hơn 1,8 triệu liều (chiếm tỉ lệ 77,2% người từ đủ 18 tuổi trở lên và chiếm 56,1% dân số tỉnh Nghệ An). Số người tiêm 2 mũi là hơn 1,1 triệu liều (chiếm tỉ lệ 46,8% người từ đủ 18 tuổi trở lên và chiếm 34% dân số tỉnh).

Từ ngày 27-11, Nghệ An sẽ bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ