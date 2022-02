Nghệ An: Kit test "loạn giá", cửa hàng khan hiếm nhưng trên mạng rao bán nhiều

Loạn giá kit test

Những ngày qua, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận trung bình mỗi ngày từ 2 nghìn đến 2,5 nghìn người nhiễm virus SARS-CoV-2. Lượng F0 tăng cao kéo theo đó là nhu cầu mua các thiết bị kit test, thuốc điều trị Covid-19.

Biết nhu cầu của người dân rất lớn nên thị trường mua bán các kit test, thuốc điều trị tại thành phố Vinh và các huyện ở Nghệ An cũng biến động rõ rệt. Nhiều cửa hàng với lý do khan hiếm nên đều tăng giá lên cao, hàng loạt tiệm thuốc không có hàng để bán.

Trên các trang mạng xã hội rao bán rất nhiều các loại kit test Covid-19 với nhiều giá chênh lệch nhau.

Tuy vậy, trên mạng xã hội nhiều người rao bán kit với nhiều chủng loại và giá cũng chênh lệch nhau. Chỉ cần lên mạng xã hội Facebook, zalo gõ cụm từ tìm kiếm mua kit test Covid-19 và địa chỉ thì xuất hiện nhan nhản lời rao bán, chào mời mua kit test, thuốc điều trị với nhiều hàng và nhiều giá khác nhau.

Tại TP. Vinh, khoảng 5 ngày trước, khi PV đến cửa hàng thuốc lớn N.K. (đóng trên đường Nguyễn Phong Sắc) để mua kit test Covid-19. Cửa hàng thông báo hiện chỉ còn kit test do Trung Quốc sản xuất với giá 60 nghìn đồng 1 bộ. Các kit của các nước khác sản xuất đều hết hàng. Ít ngày sau, cửa hàng này cũng thông báo hết và không có loại kit test nào để bán. Nhiều người dân đến mua đành ngậm ngùi quay về.

Tại cửa hiệu thuốc T.Đ. (đóng trên đường Nguyễn Phong Sắc), chủ cửa hàng thông báo có 2 loại kit test là ngậm nước bọt và ngoáy mũi. Trong đó loại kit test ngoáy mũi chỉ còn loại Đức liên doanh sản xuất tại Trung Quốc với giá 80.000 đồng/1 bộ và số lượng còn cũng rất ít.

Người dân đến cửa hàng N.K. (đường Nguyễn Phong Sắc) mua kit test Covid-19 nhưng cửa hàng này báo hàng hết liên tục, không có bán.

Khi đi đến một số của hiệu thuốc nhỏ lẻ thì các chủ hiệu cho biết, khoảng nửa tháng trước kit test rất nhiều nhưng hiện tại không có bán. Nhiều nguồn báo giá nhập quá cao nên họ cũng không thể nhập.

Người dân cho biết, hiện họ rất lo lắng về tình trạng số lượng người nhiễm tăng cao. Chính vì vậy họ cứ ra hiệu thuốc để mua kit test về kiểm tra liên tục cho an toàn. Nhiều gia đình có 5-6 người, cứ 3 ngày test một lần cho nên rất tốn kém chi phí.

"Tôi đi làm thường xuyên, vợ cũng đi làm. Ở nhà có bố mẹ già và 2 con nhỏ. Lượng người nhiễm Covid-19 tăng nên cứ 3 ngày gia đình tôi phải test một lần. Trước đây giá test rẻ hơn, chỉ 40 đến 50 nghìn đồng, giờ giá lên 60-70 nghìn đồng. Mỗi lần test toàn bộ 6 người là hết hơn 400 nghìn.

Nay kit test hiếm, tôi đi nhiều cửa hàng mới mua được một ít và giá đắt nên gia đình tôi đã giảm số lượng test. Cứ 3 ngày test một lần nhưng chỉ test cho 2-3 người. 3 ngày sau sẽ test tiếp", anh Nguyễn Hoàng Tuấn (trú TP. Vinh) chia sẻ.

Nhiều cửa hiệu thuốc ở TP. Vinh hiện không có kit test Covid-19 để bán vì hiếm hàng.

Những test Covid-19 được mua với số lượng rất ít và giá liên tục thay đổi. Bộ kit test trong ảnh được mua với giá 80 nghìn đồng tại một cửa hiệu thuốc trên đường Nguyễn Phong Sắc.

Sở Y tế vào cuộc kiểm tra, xử lý

Trước tình trạng "loạn" giá và loạn quảng cáo các loại thuốc, kit test tại các cửa hàng và trên mạng xã hội không đúng quy định, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản đề nghị xử lý nghiêm.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Sở Y tế tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm việc quảng cáo, mua bán thuốc điều trị Covid-19, thuốc không có số đăng ký lưu hành, mua bán kit test xét nghiệm Covid-19 không đúng quy định tại các trang mạng xã hội thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công văn của Sở Y tế về việc quản lý mua bán, quảng cáo kit test Covid-19, thuốc trên mạng và cửa hàng không đúng quy định.

"Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc ngày càng tăng, xuất hiện nhiều trang Facebook, Zalo, trang mạng xã hội khác quảng cáo, tiếp thị và mua bán các sản phẩm như: thuốc điều trị Covid-19, thuốc không có số đăng ký lưu hành (được giới thiệu là hàng xách tay, được sản xuất ở Nga, Mỹ);

kit test xét nghiệm Covid-19 không đúng quy định, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An", Công văn của Sở Y tế nêu.

Ông Nguyễn Trọng Tài, Trưởng phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế Nghệ An cho biết, sau khi Sở Y tế có văn bản thì các đơn vị đã thành lập nhiều đoàn đi kiểm tra, phát hiện và lập biên bản một số cơ sở không đủ điều kiện bán kit test, thuốc điều trị Covid-19. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra các đơn vị, cửa hàng trên địa bàn cả về vấn đề giá cả.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi Sở Y tế có quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đơn vị đã cử cán bộ tham gia, hiện công tác thanh, kiểm tra đang được triển khai và chưa có kết quả tổng hợp.

Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, do hiện nay trên thị trường có nhiều loại kit test khác nhau nên dẫn đến giá khác nhau. Hiện nay giá dịch vụ xét nghiệm tại Nghệ An được thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, giá dịch vụ này được tính bằng giá mua kit test cộng với 16.400 đồng và không được vượt quá 109.700 đồng.

Giá test nhanh dịch vụ tại các cơ sở y tế, bệnh viện cũng khác nhau Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiện nay đang test Covid-19 miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại viện. Còn giá test nhanh dịch vụ mẫu đơn dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/người và giá xét nghiệm PCR mẫu đơn là 518.000 đồng/người. Trong khi đó, tại Bệnh viện đa khoa TP. Vinh, giá test nhanh mẫu đơn là 60.000 đồng/người (không làm test gộp); PCR mẫu đơn là 518.000 đồng/người và PCR mẫu gộp không quá 10 người là 110.000 đồng/người. Một số bệnh viện thực hiện dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và có thu phụ phí, chi phí đi lại, tiền bảo hộ. Tại các Trạm Y tế phường, xã trên địa bàn TP. Vinh cũng có sự chênh lệch về giá test. Như tại phường Quán Bàu (TP. Vinh), giá test nhanh Covid-19 là 90.000 đồng, giá test nhanh tại Trạm Y tế phường Đông Vĩnh là 80.000 đồng. Theo lý giải của các cơ sở y tế, sở dĩ giá test Covid-19 có sự chênh nhau ở mỗi nơi là tùy thuộc giá sinh phẩm y tế nhập vào của mỗi hãng sản xuất và thời điểm nhập khác nhau nên giá khác nhau.

