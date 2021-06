Nghệ An: Kịp thời dập tắt đám cháy rừng thông ở Quỳnh Lập

Hiện trường đám cháy. (Nguồn: truyenhinhnghean.vn)

Các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương ở thị xã Hoàng Mai đã khống chế được vụ cháy rừng tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 1/6, người dân phát hiện vụ cháy rừng thông trên địa bàn xã Quỳnh Lập.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, người dân cùng các lực lượng thuộc Đồn biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), Công an thị xã Hoàng Mai… đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khống chế, dập lửa.

Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng, nền nhiệt độ rất cao nên lửa lây lan nhanh, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1/6, vụ cháy rừng tại xã Quỳnh Lập đã được khống chế, không để lây lan sang những diện tích rừng khác.

Hiện nay chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang thống kê mức độ thiệt hại và điều tra nguyên nhân gây ra cháy.

Trước đó, vào chiều 30/5 tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu cũng xảy ra vụ cháy rừng. Phải sau gần 2,5 giờ, đám cháy mới được khống chế.

Tại Nghệ An, vào thời điểm này đang là cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng là rất cao.

Các khu vực rừng dễ xảy ra cháy chủ yếu là rừng thông nằm ở các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai.

Trước nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra trong những ngày tới, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã bố trí lực lượng, phương tiện, trực 24/24 giờ tại những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Ngày 20/5/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có quyết định thành lập Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An năm 2021 do ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm Trưởng Ban.

Hiện nay, công tác phòng, chống cháy rừng tại tỉnh Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là do tỉnh có diện tích rừng lớn, trong đó có nhiều khu vực rừng rất dễ xảy ra cháy, nhiều hoạt động mưu sinh trong rừng vẫn tồn tại.

Do lịch sử để lại nên tại một số địa phương vẫn còn những ngôi mộ trong rừng, nhất là rừng thông; việc thắp hương trong rừng vẫn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy.

Mặt khác, kinh phí hàng năm để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống cháy rừng còn hạn chế./.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: vietnamplus.vn