Nghệ An: Kiên quyết xử lý xe container “hoán cải” để chở hàng quá tải

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ được giao quản lý theo thẩm quyền; chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các xe đầu kéo chở container tự ý thay đổi kết cấu, cắt bỏ phần thành phía trên của thùng container, lắp đặt thêm bơm thủy lực, chân chống để nâng, hạ thùng… nhằm mục đích chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

Một xe container "hoán cải" chở đầy ắp cát đang ì ạch đi trên QL48D

Chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An và khuyến cáo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm túc quy định trong hoạt động đăng kiểm. Kiên quyết từ chối kiểm định, không cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với những phương tiện lắp thêm các thiết bị bơm thủy lực, cơ cấu nâng, hạ thùng hàng (tự đổ), chân chống, tự ý cơi nới kích thước thành, thùng sai quy định; chụp ảnh (có thể hiện thời gian chụp) và lưu giữ hình ảnh xung quanh, phần bề mặt sàn chở hàng của các sơ mi rơ moóc chở container khi các phương tiện này đến đơn vị để kiểm định.

Công an tỉnh tăng cường bố trí nhân lực, thiết bị, phương tiện để kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 1; chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các xe đầu kéo chở container tự ý thay đổi kết cấu, cắt bỏ phần thành phía trên của thùng container, lắp đặt thêm bơm thủy lực, chân chống để nâng, hạ thùng… nhằm mục đích chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

UBND tỉnh Nghệ An kiên quyết xử lý xe đầu kéo chở container tự ý thay đổi kết cấu, cắt bỏ phần thành phía trên của thùng container, lắp đặt thêm bơm thủy lực, chân chống để nâng, hạ thùng… nhằm mục đích chở hàng vượt quá tải trọng cho phép

Cục Quản lý đường bộ II chỉ đạo lực lượng Thanh tra đường bộ tích cực, chủ động tổ chức kiểm soát tải trọng xe theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, trong đó tập trung xử lý các xe tự ý thay đổi kết cấu, cắt bỏ phần thành phía trên của thùng container, lắp đặt thêm bơm thủy lực, chân chống để nâng, hạ thùng… nhằm mục đích chở hàng vượt quá tải; ưu tiên kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Sở GTVT nghiên cứu, khảo sát, lắp đặt các biển cảnh báo với nội dung: "ĐOẠN ĐƯỜNG THƯỜNG XUYÊN KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG" và công bố số điện thoại đường dây nóng của người chỉ đạo kiểm soát tải trọng xe của các cơ quan chức năng trên một số tuyến đường bộ trọng điểm, trước mắt trong Quý I năm 2021 triển khai trên tuyến đường Hồ Chí Minh và QL.1 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Những xe cotainer cắt thùng để chở cát chạy trên đường Hồ Chí Minh là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông

Trước đó, vào cuối năm 2020, Báo TN&MT đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng xe chở cát quá tải “tung hoành” trên đường mòn Hồ Chí Minh và nhiều tuyến đường khác. Đặc biệt, là dàn xe đầu kéo chở container tự ý thay đổi kết cấu, cắt bỏ phần thành phía trên của thùng container, lắp đặt thêm bơm thủy lực, chân chống để nâng, hạ thùng…chở quá tải. Tình trạng trên không chỉ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn mối nguy hiểm về an toàn giao thông, khiến người dân hết sức bức xúc.

Tác giả: Đình Tiệp - Thành Vinh

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường