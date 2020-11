Nghệ An: Kiểm tra đào ao nuôi tôm trái phép tại Quỳnh Lập

Được biết, ngày 02/11/2020, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An có Văn bản số 5609/STNMT-QLĐĐ đề nghị thành lập Tổ công tác liên ngành của Tỉnh để kiểm tra, rà soát vụ việc một số người dân đào ao nuôi tôm trái phép tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Căn cứ vào đề nghị trên, ngày 04/11/2020, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành Quyết định số 3909/QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành của Tỉnh để kiểm tra, rà soát vụ việc một số người dân đào ao nuôi tôm trái phép tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

UBND tỉnh Nghệ An Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành của Tỉnh để kiểm tra, rà soát vụ việc một số người dân đào ao nuôi tôm trái phép tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Tổ công tác liên ngành nêu trên do ông Phạm Văn Toàn – Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An làm Tổ trưởng. Ngoài ra, Tổ công tác nêu trên còn có sự tham gia của đại diện các Sở Nông nghiệp và PTNT; Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh; Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An; Thanh tra tỉnh; UBND thị xã Hoàng Mai…

Tổ công tác này sẽ có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát vụ việc một số người dân đào ao nuôi tôm trái pháp luật tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai; làm việc với các tổ chức, cán nhân có liên quan và yêu cầu cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian kiểm tra, rà soát là 45 ngày làm việc.

Tài xã Quỳnh Lập có nhiều khu vực đào ao nuôi tôm trái phép

Trước đó, ngày 17/8/2020, Báo Tài nguyên và Môi trường đã có bài “TX Hoàng Mai (Nghệ An): Cần xử lý dứt điểm trại nuôi tôm “bức tử” môi trường”. Theo đó, người dân phản ánh từ năm 2017, trên địa bàn xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) xuất hiện doanh nghiệp đầu tư xây dựng trang trại nuôi tôm trái phép, kể từ đó nước thải của các hồ nuôi tôm chảy ra khe Hóc rồi chảy xuống bãi biển Đông Hồi. Điều đáng nói, nguồn nước thải này có màu đen kịt và luôn bốc mùi hôi thối cả một vùng, khiến cho việc kinh doanh và sinh hoạt của người dân gần đó bị đảo lộn. Khu nuôi tôm có diện tích rộng lên đến 2,5ha với 16 hồ nuôi tôm công nghiệp, ông Trần Xuân Ủy, là người quản lý các hồ nuôi tôm ở đây.

Xả thải ra biển Đông Hồi gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lập thì từ khi tiến hành nuôi tôm, năm nào khu nuôi tôm này cũng bị xử phạt về lĩnh vực môi trường và gần đây nhất là năm 2019, trang trại nuôi tôm này đã bị UBND thị xã Hoàng Mai xử phạt số tiền 27,5 triệu đồng về hành vi"xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường". Cụ thể, chỉ tiêu Coliform 1,86 lần, BOD5 vượt 1,15 lần. Đồng thời, UBND thị xã Hoàng Mai cũng yêu cầu ông Trần Xuân Ủy chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Còn ông Phạm Văn Hào – Trưởng phòng, Phòng TN&MT thị xã Hoàng Mai, cho biết, từ khi khu vực xóm Tân Minh nằm trong quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam thì mấy năm nay ở khu vực này không được đầu tư, xây dựng gì cả nên hệ thống hạ tầng không đảm bảo. Việc doanh nghiệp tự ý đào hàng loạt ao để nuôi tôm là không được các cơ quan chức năng cho phép.

Tác giả: Phạm Tuân - Thành Vinh

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường