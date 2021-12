Nghệ An: Khởi tố thêm 3 bị can liên quan tới sai phạm trong giải phóng mặt bằng

Pháp luật

Liên quan đến kết quả đấu tranh mở rộng vụ án về sai phạm trong cấp đất tái định cư tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, ngày 10/12, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bổ sung 3 bị can về các tội danh “Giả mạo trong công tác” và “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.