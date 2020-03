Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nghi thôi miên để trộm cắp tài sản

Chiều ngày 14-3, trao đổi với PV Báo Pháp luật & Xã hội, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Gái (SN 1966) quê Kiến Xương (Thái Bình) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Gái tại cơ quan công an

Như Báo Pháp luật & Xã hôi đã thông tin, khoảng 7g30 ngày 2-3, bà Nh. đang bán trầu cau ở chợ Trung tâm Thương mại huyện Đô Lương thì có một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi đến hỏi mua hàng rồi đổi tiền 200.000 đồng “để mừng đám cưới”. Một lúc sau, các tiểu thương bên cạnh thấy bà Nh. liên tục đưa nhiều tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 500.000 đồng cho người phụ nữ này. Nghi ngờ người phụ nữ này “thôi miên” bà Nh. để lấy tài sản, các tiểu thương giữ người này lại và đòi “xử” tại chỗ.

Hiện trường xảy ra sự việc

Rất may sau đó đã có người báo cáo lên ban quản lý chợ nên lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời. Ban quản lý chợ Trung tâm Thương mại huyện Đô Lương sau đó đã đưa người phụ nữ này về phòng làm việc để đảm bảo an toàn đồng thời báo với Công an huyện Đô Lương làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Gái không thừa nhận hành vi thôi miên để chiếm đoạt tiền mà chỉ dùng một số thủ thuật để làm nạn nhân mất tập trung rồi nhanh tay, nhanh mắt trộm tài sản tiểu thương.

Tác giả: Phạm Tiến

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội