Nghệ An: Khẩn trương rà soát các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 trên chuyến bay QR968

Theo thông tin từ Cục y tế Dự phòng, Bộ y tế, chuyến bay QR968 từ Doha về Hà Nội ngày 13/3/2020 có 1 hành khách nghi ngờ dương tính với Sars-Cov-2. Trên chuyến bay có 12 người Nghệ An. Vì vậy, Sở y tế - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Công an tỉnh, UBND các huyện, thành thị, các sở ban, ngành cấp tỉnh các đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương rà soát, xác minh, phát hiện các hành khách trên chuyến bay trên. Đồng thời, thông báo ngay Sở y tế và chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp trên và những người có liên quan theo quy định.

Khu vực cách ly.

Ban chỉ đạo cũng đề nghị các huyện, thành thi, các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan phối hợp ngành công an khẩn trương điều tra, xác định nơi lưu trú của tất cả những người đi trên chuyến bay QR968 từ Doha về Hà Nội và người đã tiếp xúc với những người đi trên chuyến bay QR968 để thực hiện khai báo y tế, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và tổ chức cách ly theo quy định.

Sở y tế cũng giao Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ thông tin các trường hợp liên quan đến chuyến bay nêu trên được cung cấp từ công an tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, các sở, ban ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan, kịp thời hướng dẫn rà soát, cách ly và các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ liên quan theo quy định hiện hành. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thành, thị phối hợp các đơn vị liên quan triển khai vệ sinh môi trường, hỗ trợ y tế liên quan chuyến bay trên; Đội phản ứng nhanh của ngành phối hợp các đơn vị liên quan sẵn sàng triển khai công tác giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm.

Tác giả: Hiến Chương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An