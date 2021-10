Nghệ An huy động xe trung chuyển hỗ trợ bà con về quê an toàn

Trong những ngày gần đây, người từ Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chạy xe máy qua địa bàn Nghệ An để về quê rất đông. Mỗi ngày, có hàng nghìn người qua chốt cầu Bến Thuỷ 2. Cả gia đình dắt díu nhau, vượt hàng ngàn cây số trở về quê để tránh dịch. UBND Tp.Vinh và tỉnh Nghệ An đã bố trí nhà bạt hàng trăm mét, thức ăn cho những người này khi về quê và đi qua Nghệ An.