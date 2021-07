Nghệ An hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn, đúng quy chế

Nghệ An hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đúng quy chế

Ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Đến ngày 20/7 công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh đã hoàn thành.

Kỳ thi năm nay, Nghệ An không có thí sinh nào dự thi đợt 2. Tổng số bài thi gồm hơn 30 nghìn bài tự luận môn Ngữ văn và khoảng 100 nghìn bài thi trắc nghiệm các môn Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp Khoa học tự nhiên và Tổ hợp Khoa học xã hội.

Nghệ An đã huy động 300 cán bộ chấm thi, trong đó có 280 giám khảo môn Ngữ văn và 20 cán bộ, chấm thi môn trắc nghiệm. Tất cả đều được tiêm phòng vắc-xin phòng dịch Covid-19 trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình chấm thi, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục quản lý chất lượng dẫn đầu, cùng đại diện Bộ Công an đã đến kiểm tra. Tại đây, đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác tổ chức, quy trình thực hiện các khâu chấm thi, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa đúng quy chế.

Thí sinh Nghệ An dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Về phía Nghệ An cũng thành lập ban thanh tra để kiểm tra, giám sát việc chấm thi. Ngoài các môn trắc nghiệm chấm bằng máy tính, giám khảo môn Ngữ văn được lưu ý bám đúng đáp án, thang điểm của Bộ GD&ĐT để chấm chính xác kết quả bài làm thí sinh.

Tỉnh cũng đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn, khu vực chấm thi được bố trí an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Phòng chứa bài thi, tủ, thùng an toàn, chắc chắn, được khóa và niêm phong, trên nhãn niêm phong có đủ chữ ký của người giữ chìa khóa, thanh tra và công an.

Quá trình chấm thi có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an bảo vệ, giám sát liên tục 24 giờ/ngày.

Tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tuyệt đối không mang phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng, bút xóa, bút chì và các loại bút không nằm trong quy định của các Ban Chấm thi khi vào - ra khỏi khu vực chấm thi.

Ông Đào Công Lợi cũng cho biết: Việc chấm thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đảm bảo khách quan, công bằng. Sau khi chấm xong, dữ liệu kết quả thi đã được chuyển về Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy trình, yêu cầu.

Thời điểm Nghệ An chuyển dữ liệu kết quả về Bộ, Nghệ An là một trong 5 tỉnh thành đầu tiên của cả nước hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngày 24/7, Sở cùng Bộ GD&ĐT sẽ rà soát lần cuối kết quả để đảm bảo chính xác. Theo quy định của Bộ, điểm thi sẽ được công bố vào ngày 26/7.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục và thời đại