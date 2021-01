Nghệ An hỏa tốc 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Lấy mẫu xét nghiệm virus corona cho người dân tại một khu cách ly ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An - Ảnh: PHAN GIANG

Theo công văn do thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - trưởng Công an huyện Nghi Lộc - ký, qua trao đổi với Công an tỉnh Nghệ An được biết ngày 4-1 có 4 người Trung Quốc (chưa rõ danh tính) nhập cảnh tráp phép qua biên giới Trung Quốc - Lạng Sơn, sau đó bắt taxi đi về TP Hải Phòng.

Từ Hải Phòng nhóm này đi Quảng Bình, khi đến khu vực Nam Cấm (huyện Nghi Lộc) thì xuống xe và đi về hướng Cửa Lò (chưa xác định đi bằng phương tiện gì).

Công an huyện Nghi Lộc yêu cầu công an các xã, thị trấn khẩn trương truy tìm, phát hiện, xử lý và thực hiện rà soát các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà hàng, quán ăn, các doanh nghiệp có thể có người Trung Quốc làm việc với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để phát hiện, tạm giữ những người trên.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên xóm, liên xã; chủ động liên hệ với các hãng taxi, xe ôm để phát hiện những nhóm người này đi bằng phương tiện gì, địa điểm nào…phục vụ công tác truy tìm.

Quá trình thực hiện nếu phát hiện và tạm giữ người phải đảm bảo công tác phòng tránh dịch bệnh, kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhập cảnh… đưa ngay đến trạm y tế xã để cách ly và kiểm tra sức khỏe ban đầu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ cho biết hiện các xã truy vết, xác minh có hay không 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn, vì vậy người dân không nên quá hoang mang và cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Từ tháng 3-2020 đến nay, Biên phòng Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 99 vụ với 189 người có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, phạt vi phạm hành chính 87 vụ/140 người, khởi tố 3 vụ/3 bị can có hành vi tổ chức, đưa đón người xuất, nhập cảnh qua biên giới.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ