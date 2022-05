Nghệ An: Hố tử thần xuất hiện tại xã Châu Hồng

Một hố tử thần vừa xuất hiện tạ cánh đồng tại bản Công, xã Châu Hồng, huyện Qùy Hợp (Nghệ An).

Chiều ngày 16/5, tại cánh đồng Na Tong, xóm Bản Công, xã Châu Hồng bỗng dưng xuất hiện một hố tử thần. Theo đó, vào khoảng 15h chiều nay, trong lúc làm ruộng một số người dân giật mình khi nghe một tiếng động lớn.

Sau một lúc quan sát, mới phát hiện tiếng động ấy là sụt lún đất. Sau đó, xuất hiện một hố sâu gần 20 m, miệng hố rộng khoảng 2m. Sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền địa phương. Người dân hiếu kỳ quay clip đăng lên mạng xã hội Facebook để cảnh báo người khác không đến gần hố.

"Hố tử thần" xuất hiện tại cánh đồng Na Tong, xã Châu Hồng sau tiếng động lớn (Văn Tâm).

Tình trạng sụt lún diễn ra hơn 2 năm nay, tuy nhiên đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Một hố tử thần xuất hiện vào tháng 1/2022

Trước đó, theo rà soát của UBND xã Châu Hồng, từ cuối năm 2019 đến tháng 4/2022, xã Châu Hồng có 279 giếng nước sinh hoạt bị cạn trơ đáy; 13 hố sụt lún ở ruộng lúa nước, ven khe suối. Đặc biệt, từ cuối tháng 2/2022, có 114 ngôi nhà bị rạn, nứt… Ước tính thiệt hại lên đến 57 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn xã Châu Hồng hiện nay có 11 doanh nghiệp khai thác (gồm 5 doanh nghiệp khai thác quặng, 7 doanh nghiệp khai thác đá) được nhà nước cấp phép cho công ty, doanh nghiệp thực hiện khai thác khoáng sản. Đặc biệt có doanh nghiệp khai thác quặng dưới lòng đất theo hình thức hầm lò.

Cũng theo ông Lợi, hiện tại khu vực này còn duy nhất Công ty cổ phần Tân Hoàng Khang hoạt động khai thác có sử dụng nước ngầm. Tuy nhiên, với Thông báo này của huyện, đơn vị này cũng thuộc diện tạm dừng khai thác nước ngầm đến khi có thông báo mới.

