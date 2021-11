Nghệ An: Hỗ trợ cho các gia đình khó khăn có nạn nhân bị tai nạn giao thông

Đoàn Thanh niên Công an TP Vinh (Nghệ An) phối hợp cùng Đội CSGT- TT đã đến thăm, hỗ trợ các gia đình khó khăn có nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng ngày 29/11, Đoàn Thanh niên Công an TP Vinh phối hợp cùng Đội CSGT- TT đã đến thăm, hỗ trợ gia đình anh Doãn Văn Việt (SN 1987), trú xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc, TP Vinh bị tai nạn giao thông.

Trước đó, vào tháng 9/2021, đang trên đường đi làm về, anh Doãn Văn Việt không may bị tai nạn giao thông. Sự việc xảy ra khiến Doãn Văn Việt thương nặng, vỡ hộp sọ. Hiện bệnh nhân Việt đang nuôi cấy vỏ sọ ngoài BV Việt Đức và chờ tiếp tục phẫu thuật.

Hoàn cảnh khó khăn, bố của nạn nhân Doãn Văn Việt là Liệt sỹ, mẹ bán hàng mã nhỏ ở Chợ Cọi, Hưng Lộc. Vợ đang mang bầu sắp sinh hàng ngày chăm sóc Doãn Văn Việt bạo bệnh cùng 3 đứa con nhỏ.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Công an TP Vinh cùng Đội CSGT- TT cũng đã đến gia đình 2 em: Đậu Thị Mai Anh (SN 2003) và Đậu Thị Hoài Thương, (SN 2006), trú tại Khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh. Mai Anh và Hoài Thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ cháu bỏ nhà đi cách đây 09 năm, 2 chị em sống cùng bà nội và bố. Trước đó, bố Mai Anh và Hoài Thương làm nghề đạp xích lô chở hàng thuê để mưu sinh nuôi 2 em. Vào cuối năm 2018, trong khi đạp xích lô chở hàng thì bố của Mai Anh và Hoài Thương không may bị tai nạn giao thông qua đời. Đến 3 ngày của bố đã khuất thì bà nội qua đời, để lại hai chị Mai Anh và Hoài Thương bơ vơ, sống nhờ hàng xóm. Hiện, Đậu Thị Mai Anh phải làm thuê bán quần áo cho một cửa hàng trên địa bàn thành phố Vinh với những đồng tiền ít ỏi. Chị em động viên, nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Dịp này, bên cạnh chia sẻ phần nào khó khăn cho các gia đình có trường hợp bị tai nạn giao thông, Đoàn Thanh niên nói chung và Chi đoàn CSGT - TT Công an TP Vinh nói riêng mong muốn mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra để vệ bản thân và những người xung quanh.

Được biết, trước đó vào tháng 9/2021, thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chi đoàn CSGT-TT, Công an TP Vinh cũng đã trao trao tặng một chiếc máy tính xách tay trị giá 10 triệu đồng cho em Đậu Thị Hoài Thương, phường Cửa Nam, TP Vinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Chi đoàn CSGT-TT, Công an TP Vinh góp phần nào giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, vượt qua khó khăn, sống xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người.

Chi đoàn CSGT-TT, Công an TP Vinh cũng đã trao trao tặng máy tính xách tay cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực của Công an TP Vinh. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm ấm áp của tuổi trẻ Công an TP Vinh tới các mảnh đời bất hạnh trên địa bàn.

