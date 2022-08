Nghệ An: Hàng loạt cán bộ liên quan đất đai liên tục "dính" án

Cán bộ liên tục dính án

Cuối tháng 7/2022, Công an TX. Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Vĩnh Thắng (SN 1986), ở thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, nguyên là công chức địa chính của phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, nhận thông tin từ người dân, sau một thời gian theo dõi, Công an TX. Hoàng Mai phát hiện hiện Lê Hoàng Vĩnh Thắng là công chức địa chính của phường Quỳnh Thiện có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Cùng lúc đó, Công an TX. Hoàng Mai tiếp nhận tin báo của bà N.T.L (SN 1968), trú tại phường Quỳnh Thiện với nội dung, trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở, bà đã bị Lê Hoàng Vĩnh Thắng khi đang làm cán bộ địa chính phường Quỳnh Thiện đã chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Lê Hoàng Vĩnh Thắng - Nguyên là công chức địa chính phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai sau khi bị bắt.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an TX. Hoàng Mai còn làm rõ thêm, ngoài việc chiếm đoạt tài sản của bà N.T.L, Thắng còn nhận của bà T.T.T (SN 1950), trú tại phường Quỳnh Thiện, số tiền gần 43 triệu đồng để làm sổ đỏ. Không những lấy tiền mà Thắng còn để mất cả hồ sơ gốc của bà T.

Trước đó, ngày 12/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đặng Văn Cường, sinh năm 1980, quê quán xã Công Thành, là công chức địa chính xã Đại Thành cũng về hành vi lợi dụng chức quyền hạn chiếm đoạt tiền của dân.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành xác minh theo đơn tố giác của người dân xã Đại Thành về công chức Địa chính - Xây dựng xã này nhận tiền của bà Phan Thị Mai ở xóm 1, chị Cao Thị Hòa ở xóm 5, chị Nguyễn Thị Khiêm ở xóm 3, anh Phan Văn Khánh ở xóm 1 để làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Vào ngày 20/4/2022, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ Tạ Xuân Ngọc, (40 tuổi), công chức tư pháp hộ tịch xã Minh Châu để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khám xét nơi ở của Tạ Xuân Ngọc, cơ quan chức năng thu giữ 108 sổ đỏ, một máy tính xách tay, 20 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.

Mở rộng vụ án này, ngày 2/5/2022, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ Cao Thị Thanh Thuận, (33 tuổi), công chức địa chính xã Minh Châu, huyện Diễn Châu để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của Thuận, cơ quan chức năng thu giữ 2 bộ máy tính và nhiều tài liệu liên quan.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, ngày 25/3/2022, Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành khởi tố 2 vụ, 2 bị can là Lê Minh Tâm, (SN 1984), công chức địa chính xã Quỳnh Lâm và Phạm Thị Thanh Thủy, (SN 1982), công chức địa chính xã Quỳnh Hồng cũng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản."

Tiến hành khám xét nơi làm việc của 2 bị can, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu thu giữ 80 bộ hồ sơ làm thủ tục cấp đất, sổ sách, tài liệu liên quan và 3 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, 2 bị can khai nhận trước nhu cầu làm sổ đỏ đất ở và hiểu biết pháp luật còn hạn chế của người dân, Tâm và Thủy đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của mỗi bị hại đến làm thủ tục đăng ký đất đai từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Từ ngày 15/7/2022 đến ngày 27/7/2022, Công an thị xã Thái Hòa cũng đã lần lượt bắt, khởi tố 6 vụ, 6 đối tượng cùng trú tại thị xã Thái Hòa về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" (theo Khoản 2, Điều 355, Bộ luật Hình sự).

3 công chức địa chính các phường, xã và 3 cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa bị bắt về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, có 3 cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa, gồm: Phạm Thị Bích Thương (SN 1984), trú tại phường Long Sơn; Nguyễn Thị Mai (SN 1984), trú tại phường Quang Tiến; Trần Văn Dũng (SN 1991), trú tại xã Đông Hiếu và 3 công chức địa chính các phường, xã gồm: Vũ Văn Hiệu (SN 1987), trú tại xã Nghĩa Thuận, là công chức địa chính phường Quang Phong; Hồ Văn Minh (SN 1983), trú tại phường Long Sơn, là công chức địa chính phường Quang Tiến và Nguyễn Thị Huế (SN 1982), trú tại phường Quang Tiến, là công chức địa chính phường Hòa Hiếu.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã móc nối, thông đồng với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, thu lợi bất chính 760 triệu đồng của người dân trong quá trình tiếp nhận 174 hồ sơ liên quan đất đai.

Ngăn chặn những cán bộ thoái hoá, biến chất “móc túi” người dân

Tại Nghệ An, thời gian qua, báo chí và mạng xã hội đặt nhiều nghi vấn về tình trạng có một số đối tượng trong các đơn vị, địa phương thực thi nhiệm vụ của mình nhưng đã lợi dụng chức danh, nghề nghiệp được phân công, lợi dụng quyền hạn của mình, lợi dụng việc thiếu hiểu biết của người dân, doanh nghiệp để gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp hoặc không công khai, minh bạch quy trình xử lý hồ sơ, thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ nhằm mục đích nhũng nhiễu, trục lợi cá nhân.

Mặt khác, do nhu cầu bức thiết về làm thủ tục liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, vì nhiều người không nắm hoặc không làm được thủ tục nên thường nhờ hoặc thuê người khác làm hộ dẫn đến xuất hiện một số đối tượng thường nhận tiền để “chạy” làm giấy tờ, thủ tục liên quan đến đất đai cho người khác.

Người dân bị "móc túi" bởi những người thoái hoá, biến chất "đội lốt" cán bộ.

Điều đó, dẫn đến xảy ra tình trạng một số cán bộ, công chức lợi dụng để gây nhũng nhiễu, khó khăn nhằm vòi vĩnh, trục lợi khi người dân có nhu cầu về các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Cá biệt, một số đối tượng còn công khai đề nghị người dân chi tiền “bôi trơn” để giải quyết được nhanh chóng.

Đây là việc làm gây nhức nhối, kéo dài nhiều năm nay tại một số đơn vị, địa phương trong tỉnh, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đơn vị, địa phương, góp phần làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để vòi vĩnh, trục lợi cá nhân - Nhiều cán bộ bị "dính" án.

Trước tình hình trên, vừa qua, tỉnh Nghệ An kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm tương tự, không có “vùng cấm” trong xử lý những cá nhân vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu các cấp, ngành, chính quyền địa phương rà soát lại các thủ tục, quy trình xử lý, phân công công việc hàng ngày; đánh giá lại cán bộ được phân công công việc để sắp xếp, bố trí để việc giải quyết các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra; tránh để cán bộ được phân công nhiệm vụ vi phạm pháp luật, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để trục lợi cá nhân.

