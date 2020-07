Nghệ An: Giới thiệu sản phẩm nhưng bỏ chạy khi dân quay video chụp hình

Your browser does not support the video tag.

Sáng 20/7, nhiều người dân ở xóm 1A xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An nhận được giấy mời đi dự buổi ra mắt và sử dụng sữa miễn phí. Trên giấy mời ghi rõ doanh nghiệp có tên là Tập đoàn sữa Việt Nam – New Zealand, địa chỉ tại 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy mời nhiều người dân ở xóm 1A, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ đến tiệm tạp hóa Liên Hương dự buổi ra mắt sản phẩm

Trong giấy mời này có ghi chú chỉ dành cho những người từ 40 tuổi trở lên. Mỗi người tham dự còn được tặng 1 lít dầu ăn. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 20/7 tại tiệm tạp hóa Liên Hương. Trên giấy mời ghi rõ tên sản phẩm Đông trùng hạ thảo Hồng sâm ngọc linh.

Tuy nhiên, sau khi xác minh, tại số 18 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội là địa chỉ của Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam chứ không phải địa chỉ Tập đoàn sữa Việt Nam – New Zealand

Phía sau tiệm tạp hóa đang diễn ra buổi giới thiệu sản phẩm có sự tham gia của nhiều người lớn tuổi

Nhận thấy sự việc có gì đó khuất tất, đến 10 giờ sáng cùng ngày, PV tiếp cận hiệu tạp hóa Liên Hương tại xóm 1A, xã Nghĩa Hợp. Ở ngôi nhà phía sau tiệm tạp hóa đang diễn ra một buổi giới thiệu sản phẩm.

Ngoài cổng tiệm tạp hóa có một số phụ nữ lớn tuổi đã bắt đầu ra về, trên tay cầm theo những chai dầu ăn và một số hộp sữa. Trong sân ngôi nhà có 2 người đàn ông đang giảng giải về sản phẩm sữa đông trùng hạ thảo, cạnh đó có khoảng chục người lớn tuổi đang ngồi nghe.

Nhận thấy sự xuất hiện của PV đang quay phim, chụp hình hai người đàn ông vội vã thu dọn loa, màn hình tivi, thùng sữa ra chiếc xe ô tô màu trắng BKS: 18A-151.88 và rời đi rất nhanh.

Sau khi phát hiện PV quay phim chụp hình, hai người đàn ông vội vàng thu dọn đồ đạc lên xe ô tô bỏ đi

Bà Hương, chủ hiệu tạp hóa Liên Hương cho biết, trước kia có mua qua mạng sản phẩm của công ty sữa nói trên. Sau đó, doanh nghiệp này có liên hệ xin mượn địa điểm để tổ chức giới thiệu sản phẩm. Tại buổi giới thiệu đã có người mua 6 hộp với giá 1.600.000 đồng.

Vừa nói, bà Hương vừa đưa ra một hộp sữa có dung tích khoảng 500ml đã mua của công ty sữa ghi là thực phẩm bổ sung có tên gọi “đông trùng hạ thảo hồng sâm ngọc linh”. Địa chỉ nơi sản xuất ghi trên hộp ở thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Hộp sữa bà Hương mua tại buổi giới thiệu sản phẩm

Trao đổi về sự việc, ông Võ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ cho biết, từ sáng sớm, ông đã phát hiện có hoạt động giới thiệu sản phẩm của công ty sữa trên địa bàn mà không có sự cho phép của chính quyền địa phương nên đã cử công an xã, phối hợp với trạm y tế xuống kiểm tra, xử lý.

Nhiều người tới dự buổi giới thiệu lúc ra về đã mua sản phẩm và được tặng 1 lít dầu ăn

Trực tiếp xuống hiện trường buổi giới thiệu sản phẩm, ông Đinh Trọng Hiếu, Trưởng công an xã Nghĩa Hợp cho hay: Lượng chức năng đến xóm Hồng Sơn phát hiện hai người đàn ông đi xe ô tô màu đen đến địa đây tổ chức giới thiệu sản phẩm. Lực lượng chức năng đã cho giải tán hoạt động giới thiệu sản phẩm vì không cung cấp được giấy phép tổ chức sự kiện từ chính quyền địa phương.

"Địa điểm tổ chức giới thiệu ở tiệm tạp hóa Liên Hương, chúng tôi chưa nắm được. Khi PV cung cấp thông tin chúng tôi mới biết ở đó cũng tổ chức giới thiệu sản phẩm. Xã sẽ làm việc với gia đình bà Hương. Xã cũng mong muốn người dân nâng cao cảnh giác cao, đề phòng bị lừa đảo, mua phải hàng giả, phát hiện những trường hợp nghi vấn cần báo ngay cho chính quyền địa phương", ông Hiếu nói thêm.

Tác giả: Hà Thuỷ

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn