Nghệ An ghi nhận số ca mắc kỷ lục với 143 ca

Chiều 28/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 24 giờ qua địa bàn ghi nhận 143 ca mắc mới. Trong đó, có 12 ca cộng đồng. Đây là số ca mắc ghi nhận nhiều nhất trong ngày từ đầu mùa dịch đến nay.

Số ca mắc nhiều nhất tại huyện Tân Kỳ (30 ca), Quế Phong (23 ca), Hoàng Mai (21 ca)…Ca cộng đồng ghi nhận tại thị xã Cửa Lò (2 ca), Yên Thành (8 ca), TP Vinh, Hưng Nguyên (1 ca).

Đáng chú ý, tại huyện Yên Thành có ca F0 liên quan đến Công ty may An Hưng, xã Công Thành. Lãnh đạo Sở Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại đây. Ông Đậu Huy Hoàn – Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, truy vết và tổ chức cách lý theo quy định. Ngoài ra, xét nghiệm sàng lọc toàn bộ cán bộ người lao động khoảng 2000 người trong công ty.

Đồng thời đề nghị Ban Chỉ Đạo huyện khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và kịp thời, tăng cường công tác truyền thông và thực hiện 5K theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4.427 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 875, Nghi Lộc: 465, Quỳnh Lưu: 370, Yên Thành: 371, Diễn Châu: 271, Nam Đàn: 214, Tân Kỳ: 229… Số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 3.279 BN. Lũy tích số BN tử vong: 29 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.119 BN.

Về công tác tiêm chủng, địa bàn đã tiêm 3.269.474 liều vaccine. Số người tiêm 2 mũi: 1.37500; Số người tiêm ít nhất 1 mũi: 1.894.474. Vaccine tiêm cho trẻ từ trong 2 ngày (27-28/11) là 30.435 liều.

