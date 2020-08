Nghệ An: Gấp rút nâng cấp, sửa chữa hồ đập bằng Dự án WB8

Trong tỉnh

Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình, khí hậu khá phức tạp. Hàng năm, phải gánh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn gây lũ, lụt...Trong đó, nguy cơ ảnh hưởng mất an toàn từ các hồ đập trong mùa mưa lũ là rất lớn. Nhằm bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực vận hành an toàn đập bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng vùng hạ du. Nghệ An là 1 trong 34 tỉnh thành được hưởng lợi từ nguồn dự án WB8, với số vốn đầu tư gần 520 tỷ đồng.