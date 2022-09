Nghệ An đường lớn đã mở

Vươn mình mạnh mẽ

Vượt qua cung đường đồi núi uốn lượn hơn 60km từ trung tâm thị trấn Mường Xén, trong tiết trời của những ngày cuối tháng Tám lịch sử, chúng tôi đến với Na Ngoi -xã biên giới với hơn 90% dân số là người Mông. Như nhiều địa phương khác của huyện Kỳ Sơn, trước đây nhắc đến Na Ngoi, chắc hẳn nhiều người sẽ liên tưởng đến vùng đất xa xôi, hẻo lánh, cái nghèo, cái đói bủa vây. Song, những năm gần đây, Na Ngoi đã vươn mình với những đột phá mạnh mẽ, trở thành địa phương có đời sống kinh tế hàng đầu của huyện Kỳ Sơn.

Khẽ nhấp ngụm trà nóng, trầm ngâm một lát, ông Xồng Bá Tỉa (62 tuổi) nhớ lại thời điểm hơn 10 năm về trước, hầu hết người dân Na Ngoi đều thuộc diện hộ nghèo đói. Đường sá đi lại khó khăn nhưng nay được Đảng, Nhà nước quan tâm nên điều kiện đi lại thuận lợi, đời sống người dân ngày càng ấm no… Chủ tịch UBND xã Mùa Bá Giờ hồ hởi cho biết: Để có được bước đột phá đó, phải kể đến sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Rời Kỳ Sơn, chúng tôi về xã biên giới Nhôn Mai (huyện Tương Dương). Chỉ tay về phía tuyến Quốc lộ 16, Trưởng bản Huồi Cọ Và Khua Đớ chia sẻ: Trước đây, từ Huồi Cọ muốn đến trung tâm xã Nhôn Mai phải mất nửa ngày; đi trung tâm huyện thì mất tới 2 ngày. Từ khi có tuyến đường Tây Nghệ An, bà con xuống xã chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, ra đến thị trấn Thạch Giám chỉ 3 tiếng đồng hồ… “Cuộc sống bà con đã có sự đổi thay lớn. Hệ thống hạ tầng, giao thông được đầu tư; các loại nông sản được bán ra thị trường. Đặc biệt, với sự định hướng, hỗ trợ của Huyện ủy, UBND huyện, từ năm 2017 Huồi Cọ đã phát triển hàng chục hecta chanh leo nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Và Khua Đớ cho biết.

Chia tay các bản làng của Kỳ Sơn, Tương Dương, xuôi đường mòn Hồ Chí Minh, chúng tôi về huyện Nam Đàn. Như một lời hẹn, lần trở lại này đúng vào dịp kỷ niệm 53 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa chia sẻ: Đảng bộ và Nhân dân huyện quyết tâm, nỗ lực thực hiện lời Bác dặn trong Di chúc và bức thư gửi quê hương, phấn đấu đưa Nam Đàn sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, xứng đáng với vị thế là quê hương của Bác Hồ kính yêu!

Trở lại thành phố Vinh khi trời đã chạng vạng chiều. Đứng trên đỉnh núi Quyết, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn đổi thay của mảnh đất này. Ông Đặng Đình Đông (phường Cửa Nam) chia sẻ: Thành phố đổi thay từng ngày, khu vực nội thành giờ đã được mở rộng với nhiều tuyến phố to đẹp, nhà cao tầng khang trang, hiện đại... Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, bộ mặt đô thị Vinh thay đổi nhanh chóng, đời sống người dân được nâng lên cả vật chất và tinh thần.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát quy hoạch Cảng nước sâu Cửa Lò trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh mới đây

Chuyển hóa các lợi thế thành nguồn lực

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”, những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, tích cực đổi mới xây dựng quê hương và đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý chia sẻ: 8 tháng năm 2022, thu ngân sách ước hơn 13.400 tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán HĐND tỉnh giao; đón hơn 5,5 triệu lượt khách du dịch; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2,6 tỷ USD, tăng 18,7%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều điểm sáng, nhất là y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới… Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng, nhất là tập trung đổi mới lề lối làm việc, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh nhạy cảm.

Những thành tựu trên là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh cùng với sự giúp đỡ quý báu, quan trọng của Trung ương, đồng bào, đồng chí cả nước dành cho quê hương Bác Hồ kính yêu. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, như đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An mới đây: Phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thu hút đầu tư chưa tạo được đột phá; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những vấn đề cần phải đề cao cảnh giác…

Về định hướng thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết: Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Chính phủ với quan điểm kiên quyết, kiên trì, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là tiến độ các công trình trọng điểm: Đường cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đại lộ Vinh - Cửa Lò…

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị… “Tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy hơn nữa truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, khơi dậy ý chí tự lực tự cường khát vọng vươn lên; tích cực, chủ động đổi mới sáng tạo đưa tỉnh phát triển bền vững. Phấn đấu cao nhất để đạt mục tiêu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc; năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”, ông Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Tạm biệt xứ Nghệ, trên chuyến xe về Hà Nội, vẫn văng vẳng bên tai chúng tôi tiếng hát: “Quê hương đang đổi mới từng ngày, chung tay vươn tới tầm cao/ Những công trình dựng xây, những công trình thế kỷ người tựa người đi hát chung bài ca/ Hát khúc hát Nghệ An, tự hào từ rừng núi đến biển khơi vì tương lai vươn tầm cao mới Nghệ An”… Vẫn biết, sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng tin rằng với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc toàn tỉnh, Nghệ An sẽ sớm “trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc” như mong muốn, kỳ vọng của Bác Hồ dành cho quê hương!

Trong chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, tỉnh Nghệ An quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội. Đồng thời, phát huy và khai thác, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng, ý chí, năng lực của người Nghệ An... Tiếp tục đào sâu suy nghĩ, thúc đẩy tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó; có cơ chế huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là phương thức hợp tác công tư, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

