Nghệ An: Dự án đường nông thôn hơn 22 tỷ đồng nhựa bong như 'bẻ kẹo lạc'

Dự án đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng

Tuyến đường giao thông nông thôn đi qua xóm Rạng Đông, xã Tây Thành (huyện Yên Thành) được phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng được thiết kế: 1,1km đường bê tông; hơn 2km đường nhựa và 3 cây cầu.

Năm 2017, dự án được phê duyệt và triển khai thi công do UBND xã Tây Thành làm chủ đầu tư và Công ty xây dựng thương mại và dịch vụ VHS trúng thầu thi công. Đến nay, công trình mới làm xong mặt đường nhưng lộ nhiều nghi vấn về chất lượng.

Theo ghi nhận của PV, mặt đường đã được rải nhựa và rải lớp đá xay trên bề mặt, hai bên đường vẫn chưa được làm lề. Đặc biệt, tỷ lệ nhựa theo thiết kế là 4,5kg trên 1m2 rải nhựa, tuy nhiên bằng trực quan cho thấy lớp nhựa quá ít không đủ kết dính. Thậm chí, dùng tay cào thì lớp mặt đường sẽ bung ra dễ dàng. Ngoài ra, chỉ cần dùng chân gạt nhẹ phía lề đường thì lớp kết cấu nhựa dễ dàng bong ra, không có độ kết dính, độ chặt.

Kết cấu đường rời rạc

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng, cán bộ kỹ thuật công trường của Công ty xây dựng thương mại và dịch vụ VHS cho biết, dự án được thiết kế làm đường cấp 3; tỷ lệ nhựa là 4,5kg trên 1m2; đường thiết kế không có mương thoát nước; chiều dài 3,1km; rộng 5m. Hiện tại, tuyến làm bằng bê tông đã xong hơn 1 năm, còn phần đường rải nhựa vừa làm xong bề mặt đường vẫn còn một số hạng mục chưa làm xong.

Dùng chân đạp nhẹ, lớp nhựa bong ra như "bẻ kẹo lạc"

Về hình ảnh PV ghi nhận chất lượng đường, ông Hùng cho biết, theo kỹ thuật đó là rãnh xương cá, không có nhựa để tạo thoát nước cho mặt đường nên không có nhựa (?).

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV, đoạn này vẫn có rải lớp nhựa nhưng khi dùng chân đạp nhẹ thì bị bong, gãy như “bẻ kẹo lạc”.

Lớp trên cùng sử dụng đá xay (0,5mm) nhưng không được lu kỹ đúng kỹ thuật

Liên quan sự việc, ngày 1/7, ông Nguyễn Công Triều, Chủ tịch UBND xã Tây Thành cho biết, vừa nhận chức Chủ tịch UBND nên cũng chưa nắm hết được dự án này do chưa bàn giao giữa cũ và mới.

“Thành thật thì tôi mới nhận chức chủ tịch được 15 ngày, cũng chưa bàn giao công việc giữa cũ và mới nên cũng chưa nắm được. Hồ sơ thì hiện tại cán bộ địa chính đang đi vắng”, ông Triều nói.

Đến ngày 2/7, khi PV đến trụ sở UBND gặp cán bộ địa chính để xin hồ sơ, thì cán bộ này cho biết, không có ý kiến của chủ tịch thì không cung cấp hồ sơ được.

Sau đó, PV có nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Công Triều nhưng đều không được.

An ninh tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.