Nghệ An: Đánh vợ sau khi nhậu về, chồng bị siết cổ chết

Ngày 15/1, thông tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, Sầm Thị Hương (62 tuổi, trú tại xã Thông Thu, huyện Quế Phong) đã bị công an tạm giữ để điều tra liên quan đến vụ chồng tử vong bất thường trong nhà.

Trước đó, khoảng 19g ngày 12/1, một số hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của bà Hương, chạy sang nhà thì phát hiện ông Lữ Văn Phương (59 tuổi, chồng bà Hương) nằm bất tỉnh trong gian nhà bếp, trên miệng có sùi bọt mép.

Sau nhiều lần gọi nhưng không nhận được câu trả lời, bà Hương và hàng xóm đã bế ông Phương vào nhà. Khi kiểm tra, họ phát hiện ông Phương đã tử vong với một vết bầm tím quanh cổ.

Công an xã Thông Thụ đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông Phương.

Bà Hương sau đó đã thừa nhận tối hôm xảy ra sự việc, người chồng đi uống rượu về rồi ra tay đánh mình. Bực tức vì nhiều lần bị đánh đập, người phụ nữ này đã phản kháng, dùng dây thừng siết vào cổ khiến chồng tử vong.

Được biết, vợ chồng bà Hương đã có với nhau 4 người con. Hiện tất cả đều đã có gia đình riêng.

