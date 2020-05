﻿ Nghệ An: Dân xây dựng trái phép, chính quyền xử lý khó đến vậy sao?

Sai phạm chưa được xử lý dứt điểm



Ngày 29/4/2020, Phương Nam Plus đăng đã tải bài viết “Nghệ An: Dân xây dựng trái phép, chính quyền xã Đô Thành không quyết liệt?". Với nội dung, hộ ông Nguyễn Quang Trung và ông Nguyễn Long ở xóm Phú Xuân xây nhà kiên cố, gara trên đất nông nghiệp (đất 64) chưa chuyển đổi mục đích sử dụng xảy ra từ lâu. Người dân xã Đô Thành nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng... vẫn chưa thấy xử lý dứt điểm. Và trước những vi phạm trên, hết lần này đến lần khác chính quyền xã Đô Thành lập biên bản vi phạm hành chính, giao trách nhiệm cho từng hộ dân tự tháo dỡ công trình nhưng... đều bất thành.

Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp của hộ ông Nguyễn Long và Nguyễn Qiang Trung không những không bị xử lý, mà các hộ dân này còn “bành trướng” hơn khi đã hoàn thiện những công trình sai phạm này?

Và trong biên bản làm việc của UBND xã Đô Thành, Phòng TN&MT huyện Yên Thành, Phòng NN&PTNT, phòng KTHT huyện ngày 16/4 với 2 hộ dân liên quan là ông Nguyễn Long và Nguyễn Quang Trung, ông Nguyễn Văn Minh - chuyên viên phòng TNMT huyện Yên Thành cho rằng: “Khi phát hiện vi phạm, UBND xã đã lập biên bản, ra quyết định nhưng không lập tổ công tác để giải quyết sự việc. Và trong quá trình giải quyết UBND xã Đô Thành chưa kiên quyết, chưa giám sát chặt để các hộ dân vi phạm thêm. Đồng thời không báo cáo huyện để giải quyết”.



Trong quá trình kiểm tra hiện trạng, các hộ đang tiến hành xây dựng, ông Nguyễn Văn Minh yêu cầu: “Xã Đô Thành hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo qui định, đình chỉ việc xây dựng công trình và yêu cầu tháo dỡ trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.



Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, nếu còn để xây, vi phạm thì tịch thu tang vật và xử lý theo qui định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn”.

Thông báo số 69/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý việc xây dựng các công trình trái phép trên địa bàn xã Đô Thành.

Huyện, xã bế tắc trong xử lý sai phạm?



Trước đó, ngày 24/4/2020, UBND huyện Yên Thành ra thông báo số 69/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý việc xây dựng các công trình trái phép trên địa bàn xã Đô Thành.



Trong thời gian qua, dù UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đô Thành giữ nguyên hiện trạng, không để phát sinh mới các trường hợp vi phạm về xây dựng trái phép. Tuy nhiên tình trạng các hộ dân lấn chiếm, đổ đất, xây bờ bao, xây móng và công trình trong lòng kênh Vách Bắc, kênh N18A đoạn qua xã Đô Thành và trên đất nông nghiệp diễn ra nhiều, nhưng UBND xã Đô Thành chưa có biện pháp xử lý hiệu quả.



Trong kết luận của huyện Yên Thành, Đảng ủy, UBND xã Đô Thành trên cơ sở các biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử lý vi phạm và giao cho các cá nhân, hộ gia đình vi phạm tự giác tháo dỡ công trình; khắc phục hậu quả trả lại nguyên hiện trạng ban đầu. Nếu các hộ dân cố tình không tự tháo dỡ công trình, không tự khắc phục hậu quả hoặc chống đối tiếp tục vi phạm thì hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch và phương án cưỡng chế xong trước ngày 20/5/2020 và tiến hành cưỡng chế xong trước ngày 5/6/2020.



Đối với các trường hợp chống đối, cản trở người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự hoặc có dấu hiệu tội phạm thì hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan công an điều tra xử lý hình sự.



Liên quan đến sự việc 2 hộ dân tại xóm Phú Xuân (xã Đô Thành, huyện Yên Thành) xây dựng các công trình kiên cố, trái phép trên đất nông nghiệp, phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Thái Hữu An - Trưởng Phòng TN&MT. Vị trưởng phòng này cho hay: “Phòng đã tham mưu cho huyện tìm phương án xử lý, đồng thời yêu cầu xã Đô Thành lập hồ sơ để cưỡng chế theo qui định. Nếu đủ điều kiện thì lập hồ sơ trình cơ quan công an để khởi tố”. Bên cạnh đó. “xã Đô Thành đang củng cố hồ sơ gửi phòng tư pháp để xem xét đủ điều kiện cưỡng chế hay chưa?”.



Trước những sai phạm mười mươi ấy, UBND huyện Yên Thành vẫn chưa có những chỉ đạo quyết liệt nhất để xử lý. Đành rằng, xã Đô Thành buông lỏng, thiếu kiên quyết, lỏng lẻo trong việc quản lý Nhà nước về đất đai, nhưng không vì thế mà huyện Yên Thành làm ngơ trước sai phạm này?



Sự việc 2 hộ dân tại xóm Phú Xuân xây dựng công trình kiên cố trên đất nông nghiệp không phải xảy ra ngày một ngày hai, mà đã kéo dài rất lâu trong thời gian qua. Rõ ràng, sau nhiều lần UBND xã Đô Thành triệu tập, xử phạt hành chính đối với hộ ông Nguyễn Long và Nguyễn Quang Trung, hay yêu cầu tự tháo dỡ những công trình sai phạm ấy nhưng đều bất thành. Nghiêm trọng hơn, tại thời điểm này những công trình của hai hộ ông Nguyễn Long và Nguyễn Quang Trung (xóm Phú Xuân, xã Đô Thành) đã dần đi đến hoàn thiện, phần mái đã được lợp xong, nay mai có thể sử dụng được.



Dư luận đang băn khoăn, chính quyền địa phương bất lực hay 2 hộ dân ấy “bành trướng”? “Vài thưa không che được mắt thánh”, sự việc xảy ra tại xã Đô Thành không chỉ huyện nắm, mà tỉnh Nghệ An cũng đã biết. Lẽ nào những hộ dân có công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đang “kéo co” với chính quyền địa phương? Liệu bên nào sẽ thắng, “dân” hay chính quyền?



UBND huyện Yên Thành, UBND xã Đô Thành cần có những biện pháp xử lý kịp thời, mạnh tay, kiên quyết. Dù là ai cũng phải “thượng tôn pháp luật”, tránh trường hợp sai phạm tại xã Đô Thành không dừng lại ở hai hộ ông Nguyễn Long và Nguyễn Quang Trung.



Phương Nam Plus sẽ tiếp tục thông tin về việc này!

