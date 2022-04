Nghệ An: Công ty CP Thương mại và Xây dựng Bình An nợ thuế "khủng"

Theo thông tin từ Cục Thuế Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần thương mại và Xây dựng Bình An (Nghệ An) đang khai thác, sản xuất mỏ đá ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu nợ thuế nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng.

Dù đang nợ thuế số tiền lớn nhưng qua quan sát của PV Tài chính Doanh nghiệp, hoạt động sản xuất tại mỏ đá của doanh nghiệp này vẫn diễn ra bình thường. Hàng ngày, các xe với tải trọng lớn vào ra khu vực mỏ của doanh nghiệp "ăn hàng" và chuyển đi khắp các địa phương trên địa bàn.

Được biết, Công ty Cổ phần thương mại và Xây dựng Bình An (Nghệ An) được thành lập từ 2008 có mã số thuế 2900886169 với ngành nghề chính là khai thác đá, cát, sỏi, đất sét do ông Nguyễn Cảnh Doạt làm chủ sở hữu. Hiện doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh tại Văn phòng mỏ đá Lèn Phùng, xóm 6, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Trước thông tin doanh nghiệp có bề dày khai khoáng này lâm vào cảnh nợ nần, một số người dân nơi đây cho hay: hoạt động sản xuất tại mỏ đá của Công ty Cổ phần thương mại và Xây dựng Bình An đang được 1 số cá nhân thuê lại.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn