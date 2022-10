Sau gần 10 năm chấp thuận chủ trương đầu tư và nhiều lần gia hạn tiến độ, đến nay dự án đang dang dở, chậm tiến độ kéo dài. Tại dự án nghi vấn có nhiều sai phạm: Tự ý thay đổi thiết kế, công năng sử dụng; vi phạm an toàn hành lang lưới điện; chưa tuân thủ công tác an toàn lao động...

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Xây dựng