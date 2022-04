Nghệ An có 532 doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2022

Được biết, trong quý I/2022, trên địa bàn Nghệ An có 532 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 6.691 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Đồng thời, có 359 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2022.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế của Nghệ An trong quý I/2022 cũng đạt được những kết quả tích cực. Các khu vực kinh tế của Nghệ An đều đạt mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của Nghệ An ước đạt 6,71%, đứng thứ 20/63 tỉnh, thành cả nước và đứng thứ 2 các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 5,77%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 10,22%; khu vực dịch vụ ước tăng 4,44%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 9,92%.

Thu ngân sách nhà nước trong quý I/2022 của Nghệ An được 4.854 tỷ đồng, đạt 32,4% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Thu nội địa 4.352 tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán, tăng 4,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 501 tỷ đồng, đạt 38,6% dự toán, tăng 15,7%. Chi ngân sách ước thực hiện 8.165 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận buổi họp báo.

Thu hút đầu tư của Nghệ An đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 31/3/2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 33 dự án với tổng số vốn đăng ký 2.876,40 tỷ đồng. Điều chỉnh 31 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 13 dự án (tăng 12.984,30 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 15.860,70 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Cương

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn