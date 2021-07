Nghệ An: Chuẩn bị mọi điều kiện, đảm bảo kỳ thì tốt nghiệp THPT diễn ra thành công

Trước đó Nghệ An cũng vừa tổ chức xong kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn toàn tỉnh bản đảm an toàn và thành công

Theo thống kê, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Nghệ An năm nay có trên 34.000 thí sinh. Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, ngành giáo dục đã có sự thống kê chi tiết đối với các trường hợp liên quan, qua thống kê cho thấy có 62 học thí sinh thuộc diện F1, gần 880 học sinh thuộc F2, gần 850 học sinh thuộc F3. Số lượng giáo viên tham phục vụ kỳ thi cũng có gần 400 trường hợp thuộc các đối tượng như trên.

Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản, phối hợp chặt chẽ với Sở y tế để thực hiện một số nội dung quan trọng để phòng chống dịch hiệu quả, bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng thời gian, an toàn và thành công. Cụ thể như đề xuất tiêm vaccine, xét nghiệm cho học sinh, cán bộ tham gia phụ vụ thi, tổ chức xét nghiệm và hỗ trợ kinh phí 100 nghìn/trường hợp là F2 lấy mẫu xét nghiệm trước kỳ thi, thực hiện phun khử khuẩn tại các điên thi cũng như hội đồng coi thi...

Sở này cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thực hiện kế hoạch y tế tại các điểm thi một cách chặt chẽ. Thống kê số lượng học sinh, cán bộ phục vụ thi có liên quan các trường hợp theo quy định về dịch Covid-19 để Sở nắm và có phương án cũng như sát sao chỉ đạo. Chuẩn bị chu đáo điều kiện vật chất tại địa điểm diễn ra kỳ thi, cũng như bố trí cán bộ y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn các em rửa tay, khử khuẩn, khẩu trang y tế, trước và sau khi rời phòng thi...

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, đến thời điểm này tỉnh Nghệ An đã chốt phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Toàn bộ thí sinh ở 21 huyện, thành, thị sẽ đồng loạt thi vào đợt 1 trong hai ngày mùng 7 và 8/7 tới.

Theo đánh giá từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Nghệ An, đến nay dịch bệnh cơ bản đã có sự kiểm soát, khống chế, do đó ngành giáo dục vẫn xin ý kiến và có quyết định đối với học sinh ở các vùng phong tỏa vẫn thi bình thường. Còn thí sinh thuộc diện khu vực cách ly đặc biệt thì sẽ thực hiện thi vào đợt 2 theo đúng chủ trương, hướng dẫn từ Bộ, với mục tiêu đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng thời gian, nhưng phải an toàn và thành công.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Nghệ An, có 70 thí sinh được miễn tất cả các bài thi bao gồm ba môn bắt buộc là Toán – Văn - Ngoại ngữ hoặc một tổ hợp môn KHTN hoặc KHXH. Trong số này có 8 em thuộc trường chuyên Phan Bội Châu và 3 em trường chuyên Đại học Vinh là thành viên tham dự chọn đội tuyển Quốc gia tham dự kỳ thì Olimpic khu vực và Quốc tế. Những học sinh này được tuyển chọn và đều có thành tích cao.

59 thí sinh còn lại là những học sinh bị khuyết tật hoặc khuyết tật nặng và được miễn thi theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời Sở GD&ĐT Nghệ An cũng công bố danh sách 524 em học sinh không phải thi môn Ngoại ngữ theo quy định được miễn thi.

