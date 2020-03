Nghệ An: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xử phạt hành chính có trái Nghị định?

Báo Công lý nhận được đơn phản ánh của bà Lê Thị Sang - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Châu Sang (khối 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu – Nghệ An) về việc Công ty của bà bị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An (ATVSTP) xử phạt hành chính trái với quy định. Cụ thể bị xử phạt về lỗi: “Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Sang – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Châu Sang cho biết: “Chúng tôi nhận được thông báo có đoàn của Chi cục ATVSTP lên kiểm tra hoạt động nhà hàng và khách sạn của chúng tôi. Khi đoàn lên làm việc họ không xem hồ sơ mà chỉ ra lỗi nhà hàng đã hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sau đó họ lập biên bản Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm”.

Khách sạn và nhà hàng Châu Sang khiếu nại quyết định xử phạt hành chính của Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, vào ngày 9/3/2020, Công ty TNHH một thành viên Châu Sang nhận được Quyết định số 35/QĐ-XPVPHC của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An (ATVSTP) do ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng ký về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty về lỗi: “Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

Theo bà Sang, sau khi nhận Quyết định xử phạt, đối chiếu với Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/ 2018 của Thủ tướng Chính Phủ và căn cứ tại Điểm g, Điều 12 trong Nghị định thì nhà hàng của doanh nghiệp bà thuộc vào diện: “Cơ sở không phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

Do đó, bà Sang cho rằng, việc đoàn Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp là trái với Nghị định. Thực tế doanh nghiệp kinh doanh theo dịch vụ nhà hàng trong khách sạn, có đủ điều kiện hoạt động. Việc xử phạt đã khiến cho thương hiệu của doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Quyết định xử phạt hành chính của Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An liệu có trái với Nghị định?.

Để có câu trả lời khách quan, PV đã liên hệ và có buổi làm việc với ông Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An. Tại buổi làm việc, ông Quy cho biết phía đơn vị cũng đã nhận được đơn khiếu nại của Công ty TNHH một thành viên Châu Sang. Hiện Chi cục đang lập đoàn thanh tra và chờ kết quả của đoàn.

“Sau khi nhận được đơn của bà Lê Thị Sang – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Châu Sang, chúng tôi thành lập tổ xác minh xem lại hồ sơ xem đây là nhà nghỉ hay khách sạn? Quy mô nó như thế nào? Đây là khái niệm của luật nên cũng có nhiều ranh giới để thực hiện cho đúng. Vì vậy, chúng tôi sẽ chờ kết luận từ tổ thanh tra”, ông Quy nói.

Sự việc xử phạt hành chính của Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An khiến cho doanh nghiệp bức xúc, gây ảnh hưởng đến thương hiệu cũng như công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Thiết nghĩ, Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An cần sớm có phản hồi để doanh nghiệp cũng như dư luận tin tưởng.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Công lý