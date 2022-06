Nghệ An: Cháy lớn thiệu rụi 2 ô tô cùng nhiều đồ dùng

Sáng 15/6, thông tin từ chính quyền xã Thanh Xuân (Thanh Chương - Nghệ An), cho biết: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa diễn ra rạng sáng nay trên địa bàn xóm Ngụ Cẩm.

Vào khoảng 01h ngày 15/6, khi đang ngủ thì gia đình anh Trần Văn Sơn bị thức giấc bởi tiếng nổ lớn và tiếng kêu thất thanh của bà con hàng xóm.

Hai ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đó, khi chạy ra quan sát thì ngọn lửa đang bao trùm lấy gara để xe của gia đình anh Sơn. Do lửa cháy lớn nên người dân không thể ứng cứu được tài sản. Rất may, nhờ cửa thoát hiểm phía sau nên 4 người trong gia đình anh Sơn đều an toàn.

Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 02 chiếc xe ô tô (1 xe ô tô 4 chỗ hãng Vios, 1 chiếc xe tải nhỏ), 02 chiếc xe máy cùng nhiều hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính, vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại cho gia đình ông Sơn hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra rõ nguyên nhân.

Hiện nay, phòng Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Thanh Chương đang phối với cùng đội Phòng cháy chữa cháy để điều tra nguyên nhân. Chính quyền xã cũng đã có mặt ổn định tâm lý, hỗ trợ gia đình người bị nạn... nguồn tin cho biết.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus