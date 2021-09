Nghệ An: Chấn chỉnh việc cấp, sử dụng giấy đi đường

Kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh minh họa: TTXVN

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh ngay tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng giấy đi đường, biển hiệu ưu tiên, thẻ công vụ sai mục đích, không đúng quy định. Đơn vị nào vi phạm, thủ trưởng cơ quan đó phải chịu trách nhiệm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 2/9 tại Nghệ An ghi nhận 24 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 2/9 tại Nghệ An đã ghi nhận 1.594 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Hiện nay hầu hết các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 15 và 16/CT-TTg, trong đó riêng tại thành phố Vinh thực hiện cao hơn mức Chỉ thị 16/CT-TTg, cấm tuyệt đối người dân ra khỏi nhà.

Do nhiều địa phương trong tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 15 và 16/CT-TTg nên tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đã ban hành các quy định về những ngành nghề, nhóm đối tượng được ra đường vì lý do công việc.

Tuy nhiên, qua thực tế tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng cho thấy vẫn còn nhiều vi phạm, trong đó có việc một số cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh chấp hành chưa nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là lạm dụng giấy đi đường, biển hiệu xe ưu tiên, thẻ công vụ để làm việc riêng, không đúng mục đích. Đặc biệt, tại thành phố Vinh, qua nắm bắt tại các chốt kiểm soát và các tổ tuần tra lưu động cho thấy có tình trạng giấy đi đường được cấp cho trường hợp không thực sự thiết yếu hoặc ghi chung chung, cấp giấy đi đường khống, cấp giấy mà không ghi cung đường, thời gian đi dự kiến, làm giả giấy đi đường hoặc lợi dụng giấy đi đường để làm việc khác.

Ngày 2/9, UBND thành phố Vinh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố soát xét lại giấy đi đường đã cấp, đảm bảo nguyên tắc chỉ cấp cho các trường hợp thuộc diện thiết yếu được phép hoạt động và bắt buộc phải tham gia giao thông thì mới thực hiện được nhiệm vụ, công việc; giấy đi đường phải thể hiện đủ các nội dung nêu trong mẫu đã được UBND tỉnh và UBND thành phố hướng dẫn; thu hồi ngay giấy đi đường đã cấp không đúng quy định.

