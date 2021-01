Nghệ An: Cần giải pháp gỡ khó cho bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả​

Việc thay đổi nhiệm vụ cũng như các quy định khiến BQL DA ngành NN&PTNT Nghệ An gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Xuân Thống

DA khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (sau đó được đổi tên thành BQL DA NN&PTNT) được Bộ NN&PTNT phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1929/QĐ.BNN-TCTL ngày 14/8/2012 với tổng mức đầu tư trên 5.705 tỉ đồng, vay vốn ODA Nhật Bản (JICA).

DA gồm các hạng mục: Nâng cấp hệ thống tưới đập dâng Đô Lương, cống Tràng Sơn, kênh chính, kênh nhánh cấp 1, 2, 3, các công trình trên kênh và lắp đặt hệ thống SCADA và nâng cấp hệ thống tiêu; mở rộng cống Diễn Thành để tiêu úng, giảm ngập cho 1.920ha vùng trũng 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu; tập trung nạo vét hệ thống kênh tiêu Vách Bắc giảm ngập úng… Mục tiêu góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, xóa đói, giảm nghèo, đồng thời tăng cường năng lực cho đội ngũ quản lý và người hưởng lợi trong khai thác, vận hành có hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi.

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ quản lý DA, trên cơ sở ý kiến của Sở Nội vụ, ngày 7/3/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 749/QĐ-UBND “về việc phê duyệt phương án thành lập BQL DA khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An”. Trong đó quy định cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Lãnh đạo ban có giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và không quá 20 người làm việc... Tại Điều 2 quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT căn cứ Đề án được UBND tỉnh phê duyệt quyết định thành lập BQL DA khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An theo đúng quy định hiện hành.

Căn cứ Quyết định này, ngày 26/4/2013, Giám đốc Sở NN&PTNT ra Quyết định số 81/QĐ.SNN-TCCB, thành lập BQL DA NN&PTNT, cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế gồm: Lãnh đạo ban (giám đốc và không quá 3 phó giám đốc); 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; biên chế số lượng người làm việc không quá 20 người.

3 tháng sau, ngày 26/7/2013, Giám đốc Sở NN&PTNT ra Quyết định số 990/QĐ.SNN.QLXD về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL DA NN&PTNT, trong đó cơ cấu bộ máy tổ chức là 1 giám đốc và 4 phó giám đốc, tăng thêm 1 phó giám đốc, trái với Quyết định số 749 nói trên của UBND tỉnh.

Trong quá trình hoạt động của BQL DA NN&PTNT từ năm 2013 đến nay, số lao động tăng đột biến so với quy định, có thời điểm lên đến hơn 40 người! Hiện tại, một số người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, nhưng tổng số người làm việc hiện vẫn còn 38 người.

Ông Nguyễn Hào, Giám đốc BQL DA ngành NN&PTNT Nghệ An cho biết: Trong quyết định thành lập đã thể hiện rõ ban không quá 20 người, trước nay hưởng lương theo hạng mục quản lý DA, còn hiện tại đã hết thời hiệu hoạt động của ban nên hưởng sử dụng ngân sách theo dự toán hàng năm. Quá trình thực hiện phải dừng, bị cơ quan chức năng “tuýt còi”, do không chi được, nếu chi được phải điều chỉnh cơ cấu bộ máy. Do đó, phải xin tỉnh bổ sung 17 người đủ theo nhu cầu hiện nay hoặc tinh giản biên chế.

Trao đổi vấn đề này, đại diện Phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi Chính phủ, Sở Nội vụ Nghệ An cho hay: “Xét về mặt tổ chức, bộ máy, biên chế nói chung, nếu có sự thay đổi thì sở chuyên ngành phải xin ý kiến của UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thẩm định). Ngày 7/3/2013, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt về phương án thành lập BQL DA khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An có quy định số lượng cấp phó là 3 người, tuy nhiên, đến ngày 26/7/2013, Sở NN&PTNT ban hành Quyết định số 990 về quy chế tổ chức hoạt động của ban này thì quy định cấp phó là 4 người, rõ ràng đây là sai so với quyết định của UBND tỉnh”.

Cũng theo đại diện Sở Nội vụ, liên quan quy định về chỉ tiêu người làm việc, trong quyết định của UBND tỉnh cũng nêu rõ, không quá 20 biên chế và quy định là yêu cầu đơn vị được phê duyệt phải thực hiện theo đúng văn bản đã được UBND tỉnh ban hành. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nếu có yêu cầu về nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chuyên môn cần thêm biên chế, người lao động thì cơ quan, đơn vị đó và cấp trên quản lý cơ quan, đơn vị phải trình cơ quan có thẩm quyền xin cho phép được ký hợp đồng và hợp đồng là bao nhiêu người. Đối với các đơn vị ký hợp đồng sau thời điểm 2013, nếu không được UBND tỉnh phê duyệt là sai so với quy định hiện hành. Tuy nhiên, hàng năm, Sở Nội vụ không thấy Sở NN&PTNT thông báo về thực tế số người làm việc “có thay đổi này”.

Được biết, trong số những người làm việc ngoài số biên chế được giao, có những hợp đồng được ký trực tiếp với Sở Nội vụ, có những hợp đồng được ký với BQL DA NN&PTNT. Đại diện Sở Nội vụ cho rằng, hằng năm sở chỉ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra khoảng 3 - 4 đơn vị theo kế hoạch. Đối với Sở NN&PTNT, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện vào năm 2012 (trước thời điểm thành lập BQL DA NN&PTNT), năm 2021 mới có kế hoạch kiểm tra tiếp. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, dù Sở Nội vụ không thanh tra, kiểm tra, song một số cơ quan khác vẫn có các hoạt động kiểm tra về công tác cán bộ, nhân sự tại Sở NN&PTNT”.

Ngoài số biên chế được tăng thêm, số tiền quản lý DA hơn 20 tỉ đồng, BQL DA NN&PTNT đã chi tiêu hết từ năm 2019, thế nhưng DA trên đang kéo dài đến năm 2023.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng cần có giải pháp cụ thể để tháo gỡ vướng mắc về tổ chức, bộ máy, biên chế, bảo đảm cho hoạt động quản lý dự án hiệu quả.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin nội dung trên.

Tác giả: CTV Xuân Thống

Nguồn tin: thanhtra.com.vn