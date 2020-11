Nghệ An: Cả trăm m3 gỗ quý nằm vạ vật chờ... hỏng tại Ban quản lý rừng

Your browser does not support the video tag.

Cả trăm m3 gỗ chờ thanh lý đã mục nát, hư hỏng.

Khó xử lý gỗ tang vật

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đang bảo quản một khối lượng lớn gỗ các loại. Đây là tang vật trong những vụ phá rừng suốt nhiều năm qua.

Trong đó chủ yếu là gỗ Pơ Mu, một trong những loại gỗ quý hiếm. Tuy nhiên do thực trạng thiếu kho bãi nên chủ yếu những phiến gỗ được tập kết ngoài trời và chỉ che đậy sơ sài bằng lớp bạt mỏng, qua thời gian lớp “áo” này cũng đã mục nát.

Ngay chính nhà xe của đơn vị này cũng đã được tận dụng để chất đầy những phiến gỗ, tuy nhiên diện tích nhà xe chỉ chứa được một số ít gỗ. Gỗ nằm la liệt khắp nơi, cứ như thế phơi nắng, dầm mưa từ năm này qua năm khác. Chính bởi vậy, một số lượng lớn gỗ đã bắt đầu hư hỏng, thậm chí nhiều phiến gỗ đã mục không còn giá trị.

Thực trạng trên khiến chính những cán bộ tại Ban quản lý rừng Kỳ Sơn vô cùng xót xa. Theo các cán bộ tại đây, để đưa được số gỗ nói trên ra khỏi rừng, lực lượng chức năng phải huy động tối đa quân số, băng rừng, vượt suối và dùng tất cả các phương tiện chuyên dụng, dùng sức trâu để vận chuyển rất vất vả.

“Phải vất vả lắm mới đưa được số gỗ này từ hiện trường về tập kết, tuy nhiên vì vụ án chưa xong nên cũng không thể xử lý. Trong khi đó đơn vị lại không có kho, bãi để tập kết bảo quản. Được cái nhà xe cũng tận dụng rồi. Gỗ hư hỏng nhiều lắm, nhiều tấm có khi cũng không còn sử dụng được nữa”, ông Phan Sỹ Thắng - Phó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn chia sẻ.

Cả trăm mét khối gỗ mục nát vì "vướng" quy định

Được biết, khoảng 100 m3 gỗ Pơ Mu mà Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn đang bảo quản là số gỗ khai thác trái phép tại hai xã Na Ngoi, Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) từ tháng 1 đến tháng 7/2017.

Vụ việc khiến dư luận “chấn động”, cơ quan chức năng Nghệ An cũng đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan.

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn cũng đã mất 2 năm ròng rã mới đưa được số gỗ trên từ hiện trường về đơn vị để bảo quản. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra vẫn chưa thể khép lại vụ án nên toàn bộ số gỗ không thể phát mãi.

Cũng theo ông Thắng, đơn vị đã nhiều lần đề xuất đến Công an tỉnh Nghệ An có phương án giải quyết phù hợp đối với số gỗ Pơ Mu trong vụ án. Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã kiểm tra thực tế, có phương án tham mưu để UBND huyện Kỳ Sơn về phương hướng xử lý số gỗ nói trên.

Về vấn đề này, trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Trước tình hình đó, UBND tỉnh trong một cuộc họp cũng đã giao cho cơ quan điều tra rồi. Hiện nay công an đang làm thủ tục điều tra nên chưa thể bán được và làm theo luật thôi...”.

Hi vọng “nút thắt” liên quan đến vụ việc sớm được tháo gỡ để cả trăm m3 gỗ quý không trở thành củi mục khi phải tiếp tục phơi nắng, dầm mưa gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Một số hình ảnh cả trăm m3 gỗ quý được PV Dân trí ghi lại tại Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn:

Gỗ để ngoài vườn, không được che đậy.

Gỗ để trong sân, một số ít được hưởng phần mái che.

Những súc gỗ vuông vức, quý hiếm, vốn là gỗ tốt nhưng trải qua nhiều năm chịu mưa nắng cũng dần hư hỏng.

Ban đầu gỗ tang vật được bọc bạt cẩn thận nhưng qua thời gian, mưa nắng, bạt rách, hư hỏng, không còn tác dụng che đậy.

Một số ít gỗ được đặt trong nhà để xe của Ban quản lý rừng.

Gỗ quý nhiều năm vạ vật rồi cũng dần mục nát.

Ông Phan Sỹ Thắng - Phó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn xót xa khi hằng ngày nhìn những tấm gỗ bị mục nát, hư hỏng dần, chưa biết đến bao giờ mới được thanh lý.

Trong ảnh là những súc gỗ đang được đảo lại để kiểm tra tình trạng hư hỏng.

