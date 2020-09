Nghệ An: Bỏ hoang khu đô thị

Dự án Khu đô thị dầu khí tại Nghệ An bỏ hoang suốt nhiều năm qua.

Điệp khúc gia hạn

Hơn 10 năm nay, tại 2 khối Yên Giang và Tân An, phường Vinh Tân, TP Vinh hiện hữu một khu đất trồng lúa rộng mênh mông. Tuy nhiên, chừng ấy năm, khu đất này chỉ có cỏ dại và lau lách. Đó là khu đất của Dự án Khu đô thị dầu khí (do Cty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An) làm chủ đầu tư. Dự án được tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết vào ngày 5/11/2010 tại Quyết định số 5349/QĐ-UBND-ĐT.

Tại Quyết định số 5349 nói trên, UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công trong vòng 12 tháng và đầu tư xây dựng xong đưa vào sử dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Trong trường hợp không đảm bảo tiến độ trên thì quy hoạch phê duyệt tại quyết định này bị hủy bỏ và Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An không được bồi hoàn chi phí đã bỏ ra liên quan đến dự án.

Vậy nhưng, kể từ năm 2010 đến 2016, dự án này vẫn cứ “trơ gan cùng tuế nguyệt”, không có động thái của việc triển khai. Căn cứ điều kiện của UBND tỉnh Nghệ An đặt ra thì dự án này phải thu hồi, nhưng không hiểu sao, ngày 18/7/2016, UBND tỉnh Nghệ An lại ban hành Văn bản 5124/UBND-CN với nội dung gia hạn cho dự án nói trên. Ưu ái như vậy, song rồi một lần nữa, Dự án Khu đô thị dầu khí lại tiếp tục làm người dân và dư luận thất vọng. Bởi theo QĐ 5124 thì thời gian cho gia hạn cũng đã hết mà dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy.

Phải trình xin Thủ tướng?

Sau khi tỉnh Nghệ An có QĐ 5124 vào ngày 18/7/2016 cho gia hạn thêm 2 năm đối với Dự án Khu đô thị dầu khí, ngay lập tức Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An có tờ trình đề xuất thay đổi hình thức đầu tư dự án này sang hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi tắt là BCC) với Cty CP HanviLand để thực hiện dự án. Trước đề xuất này, tỉnh Nghệ An đã giao Sở KHĐT lấy ý kiến các sở liên quan.

Tiếp đó, Sở KHĐT đã ban hành văn bản số 669/SKHĐT-KTĐN trình UBND tỉnh Nghệ An. Tại văn bản số 669/SKHĐT-KTĐN cho thấy: Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An góp 10% (tương đương 45 tỷ đồng), Cty CP HanviLand góp 90% (tương đương 405 tỷ đồng). Như vậy, tỷ lệ góp vốn Cty CP Đầu tư và Dầu khí Nghệ An đã giảm đáng kể sau khi ký Hợp đồng BCC.

Cũng tại văn bản 669, Sở TNMT và Sở KHĐT đều yêu cầu chủ đầu tư mới phải trình lại Thủ tướng Chính phủ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa (hơn 10ha) hoặc trình HĐND theo quy định và bổ sung dự án này vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP Vinh.

Trao đổi với đại diện Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An, ông Nguyên Thanh Sơn - Tổng giám đốc cho biết: Việc người dân phản ánh dự án của chúng tôi chậm tiến độ là có cơ sở. Cty cũng có nhiều bước thăng trầm, đến cuối 2016 được UBND tỉnh Nghệ An cho gia hạn, chủ đầu tư tiến hành hợp tác kinh doanh, nhưng sau đó vẫn chưa triển khai được.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở KHĐT tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện TP Vinh đang đưa dự án này vào diện thanh kiểm tra, nếu chủ đầu tư không triển khai sẽ thu hồi.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết