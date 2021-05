Nghệ An: Bảo vệ trường tiểu học bị tố nhiều lần sàm sỡ học sinh nữ

Gần đây, nhiều phụ huynh học sinh tại xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bức xúc phản ánh tới cơ quan chức năng về việc các cháu học sinh khi đi học bị ông Đinh Tiến Khai (SN 1942, hiện đang là bảo vệ của Trường tiểu học Diễn An) nhiều lần đưa vào phòng rồi dùng tay sờ vào vùng kín.

Theo thông tin phản ánh, phóng viên có buổi làm việc với một số phụ huynh tại xã Diễn An. Tại buổi làm việc, cháu Nguyễn Thị N. (9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Diễn An) nhớ lại; vào khoảng cuối học kỳ I đầu học kỳ II, trong giờ ra chơi, cháu N. tranh thủ vào phòng bảo vệ mua bút thì bị ông Khai kéo lại. "Ông Khai kéo cháu lại ngồi lên đùi rồi dùng tay sờ vào cạnh vùng kín của cháu, sau đó vì sắp đến giờ nên ông để cháu vào lớp”, cháu N. kể.

Phụ huynh bức xúc kể lại cho phóng viên việc con của mình bị ông Khai sàm sỡ

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị P. (trú tại xã Diễn An, là phụ huynh của cháu B.T. hiện đang là học sinh lớp 1 trường Tiểu học Diễn An) bức xúc kể lại: "Khi đi học về cháu sợ hãi nói với tôi rằng, nhiều lần trong giờ ra chơi ông Khai bế cháu ngồi lên đùi và cho tay vào quần để sờ chỗ vùng kín của cháu rồi sau đó mới để cho cháu về lớp”.

Trao đổi với phóng viên, anh M. bố của cháu T.N.A. (9 tuổi) bức xúc: "Khi nghe thông tin xôn xao về việc ông Khai bảo vệ của trường thường có hành vi chạm vào vùng kín của các bé gái là học sinh của trường nên tôi có tra hỏi con gái của mình. Khi hỏi mới biết, ông Khai đã nhiều lần sờ vào vùng kín của con gái tôi. Ngoài con gái tôi ra, cháu còn thấy ông Khai nhiều lần kéo bạn B.T và bạn L.C vào phòng".

Nhiều phụ huynh cho rằng hành động của ông Khai cần được cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra xử lý

Quá trình làm việc với phóng viên, nhiều phụ huynh cho biết đã từng nghe con, cháu mình kể lại hành vi sàm sỡ của ông Khai trên nên đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, phía gia đình ông Khai đã soạn một mẫu đơn nhờ gia đình các cháu bé bị hại rút lại đơn tố cáo.

Cụ thể, chiều ngày 21/5, người thân của ông Khai đưa một lá đơn tới cho bà P. và chị N. là những phụ huynh có con bị ông Khai sàm sỡ nhằm xin ký vào xin rút đơn tố cáo, đồng thời trình bày lý do về sức khỏe và tuổi của ông Khai đã cao. Vì thương tình và thấy ông Khai đã nhận ra lỗi của mình nên bà P. và chị N. đã đồng ý ký vào đơn.

Người nhà ông Khai tự lập đơn mong người nhà bị hại rút đơn tố cáo

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Trần Văn Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn An nói: "Sau khi phụ huynh lên phản ánh tôi mới biết sự việc, còn ông Khai đã làm bảo vệ cho trường tiểu học Diễn An từ năm 1992". Khi phóng viên liên tục đặt ra câu hỏi thì ông Linh báo bận rồi tắt máy.

Làm việc với công an xã Diễn An, ông Cao Khắc Hiếu Trưởng công an xã nói: “Chúng tôi đã nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh trên địa bàn, hiện đơn vị đang phối hợp với huyện để làm rõ, có gì cần tìm hiểu thêm nhờ anh làm việc trên huyện”.

Trường Tiểu học Diễn An, nơi nhiều học sinh tố cáo bị ông Khai sàm sỡ

"Ông Khai năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng không hiểu sao ông ấy lại có thể có những hành vi trái đạo đức như vậy. Chúng tôi mong rằng, những hành động của ông Khai cần được lên án mạnh mẽ" - một phụ huynh bức xúc.

Nhiều dư luận cho rằng, hành vi của bảo vệ Đinh Tiến Khai là đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Trẻ em luôn là một đối tượng dễ bị tổn thương do những xâm phạm từ xã hội bên ngoài, vì vậy việc bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm.

Doanh Nhân Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin...

Tác giả: Đức Thanh - T.G

Nguồn tin: doanhnhanvn.vn