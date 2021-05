Nghệ An: Ám ảnh ngã tư "tử thần" trên QL7

Ngã tư Lưu Sơn thường xuyên xẩy ra TNGT

QL7 đoạn từ huyện Đô Lương đi huyện Anh Sơn (Nghệ An) là tuyến đường độc đạo nối các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn với TP.Vinh nên mật độ người tham gia giao thông lớn. Đặc biệt, từ khi tuyến đường từ thị trấn Đô Lương qua xã Lưu Sơn nối QL7 được đưa vào sử dụng, Cầu Đô Lương được xây mới tuyến đường này trở thành nỗi “ám ảnh” của người tham gia giao thông. Bởi mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lớn nhỏ chở vật liệu xây dựng, chở nguyên liệu cho nhà máy xi măng, phủ bạt sơ sài, rơi vãi trên đường tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao.

Chị Phan Ánh Soa (sống cạnh ngã tư Lưu Sơn) cho biết, từ QL7 được nâng cấp, cầu Đô Lương, đường từ thị trấn ra xã Lưu Sơn được làm mới thì ngã tư này trở thành điểm đen TNGT. Hàng ngày xe tải chở vật liệu chạy ầm ầm, phủ bạt sơ sài, đất đá rơi vãi khắp đường. Trong khi đó, ngã tư này vừa dốc, đường hẹp, lại cua gấp. Nguy hiểm nhất là lúc tan tầm học sinh rời trường, người dân đi chợ khiến mật độ phương tiện tăng cao va chạm là chuyện thường tình.

Sáng 5/4, theo quan sát của PV, tại ngã tư QL7 (ngã tư Lưu Sơn) mặc dù đã được cơ quan chức năng lắp các biển báo, nâng cấp mặt đường, làm gờ giảm tốc nhưng lại bị che khuất tầm nhìn bởi các ki ốt, nhà cao tầng. Trong khi đó, ngã tư này gần chợ, cây xăng, đường dốc, nhỏ, hẹp lại cua gấp ngay đầu cầu Đô Lương rất nguy hiểm. Đặc biệt, ở tuyến đường này xe chở vật liệu xây dựng kè sông Lam và xe chở nguyên liệu cho nhà máy xi măng phủ bạt sơ sài chạy rầm rầm khiến đất đá rơi vãi khắp đường gây mất ATGT.

Xe chở vật liệu rơi vãi gây mất ATGT

Ông Nguyễn Quốc Giáp, Chủ tịch xã Lưu Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết: Tuyến QL7 qua ngã tư Lưu Sơn dốc, hẹp, lại bị che khuất tầm nhìn nên va chạm giao thông xảy ra liên tục, nhẹ thì thương tật cả đời, nặng thì mất mạng. Đặc biệt, tại ngã tư này gần cây xăng, chợ vào lúc tan tầm người và phương tiện tràn hết rất nguy hiểm.

“UBND xã đã nhiều lần kiến nghị cấp trên mở rộng đường cua, cải tạo nút giao và lắp cụm tín hiệu giao thông để giảm thiểu TNGT nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Giáp nhấn mạnh.

Liên quan tới vấn đề này, ông Võ Minh Đức, Phó chánh VP Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện tại Ban đã tổ chức kiểm tra, rà soát và có văn bản đề xuất với Ủy ban tỉnh Nghệ An, Cục Quản lý đường bộ II bổ sung các biển báo, lắp cụm tín hiệu giao thông tại nút giao này. Đồng thời, Ban cũng kiến nghị lực lượng thanh tra, công an vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng xe tải chở đất đá phủ bạt sơ sài, rơi vãi gây mất ATGT.

