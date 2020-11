Nghệ An: Ám ảnh con đường cứ mưa là sạt lở kinh hoàng!

Your browser does not support the video tag.

Ám ảnh con đường cứ mưa là sạt lở kinh hoàng

Con đường mà chúng tôi muốn nói tới là tỉnh lộ 543D. Con đường này được nối từ km0 đến km7 (tức từ thị trấn Mường Xén, huyện biên giới Kỳ Sơn) đến điểm cuối xã Tà Cạ.

Nếu di chuyển bằng ô tô, chỉ có thể đi được đến trung tâm xã Mường Ải vì vào năm 2018, khối đất đá khổng lồ đổ ập từ trên núi xuống đã chắn ngang tuyến đường. Trong khi đó bên kia là dòng Nậm Típ cuộn xiết. Chính quyền địa phương và nhân dân tại đây đã cố gắng khắc phục nhưng phần đường chỉ đủ cho xe máy đi qua.

Tình trạng sạt lở đã khiến các xã Mường Ải, Mường Típ bị cô lập suốt 2 tháng ròng rã trong đợt mưa lũ vào năm 2018. Sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều vị trí trọng yếu mới được khắc phục lại bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, các phương tiện tham gia giao thông vô cùng khó khăn.

Chiều tối 12/11, ông Vừ Bá Cha - Bí thư Đảng ủy xã Tà Cạ cho PV Dân trí biết: "Tuyến đường này chạy qua địa bàn xã chúng tôi khoảng 7km hiện đã được trải nhựa. Tuy nhiên, cứ hễ trời mưa xuống là đất đá trên đồi sạt lở xuống rất nguy hiểm. Con đường này là ám ảnh bà con dân bản ở đây lắm...".

Còn ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, con đường từ km0 đến km7 có rất nhiều điểm sạt lở, bởi đất ở vùng này khá yếu và cứ hễ mưa xuống là gây ra sạt lở.

"Sở chúng tôi đang quản lý từ km0 đến km7 Hiện khối lượng đất đá ở cung đường này sạt lở đến hàng trăm ngàn mét khối. Chúng tôi cũng chưa có phương án nào khả thi bởi cung đường này cứ mưa xuống là gây ra tình trạng sạt lở nhiều điểm, có khi sạt lở luôn cả quả đồi...", ông Hoàng Phú Hiền cho biết.

Một số hình ảnh ám ảnh trên con đường cứ mưa là gây sạt lở được PV Dân trí ghi lại:

Mưa lũ càng khiến tỉnh lộ 543D ở miền Tây xứ Nghệ thêm thê thảm, có những vị trí nguy hiểm, đất đá như đang “treo” trên đầu người đi đường.

Từ điểm đầu ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn tỉnh lộ 543D đã được thảm nhựa khoảng 7km, tuy nhiên tình trạng sạt lở liên tiếp diễn ra tại nhiều điểm, hàng ngàn khối đất đá từ trên những triền núi chênh vênh đổ ập xuống chiếm hết lòng đường khiến giao thông bị chia cắt.

Khi đi trên cung đường này người dân lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ vì những vách núi dựng đứng đất đã vỡ kết cấu có nguy cơ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Đặc biệt, khi trời mưa lớn không ai dám đi trên tuyến đường này.

Cung đường này sạt lở chi chít, nhiều điểm đặt trong tình trạng báo động, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Đá rơi từ trên núi xuống nằm ngổn ngang trên đường.

Nhiều điểm sạt lở đến hàng chục m3 đất đá tràn xuống đường.

Đất đá sạt lở lấp luôn hàng trăm mét cống thoát nước.

Đây là một tảng đá lớn rơi từ núi xuống trong đợt mưa lũ năm 2018 "chặt đứt" đường đi vào các xã Mường Ải, Mường Típ. Sau đó, chính quyền phải huy động hàng loạt phương tiện để ngày đêm khắc phục mới có thể thông cho xe 2 bánh đi quan hưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí