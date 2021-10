Nghệ An: 9 tháng đầu năm 2021 thu hút đầu tư gần 22.000 tỷ đồng

Tuy chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng kết quả thu hút đầu tư của Nghệ An trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt gần 22.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án đầu tư vào Nghệ An tăng 30,5%, tổng mức đầu tư tăng gấp 4,97 lần. Tính đến ngày 20/9/2021, Nghệ An đã cấp mới cho 77 dự án, điều chỉnh 102 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 21.950 tỷ đồng.

Một góc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Đáng chú ý, một số dự án có quy mô lớn được cấp mới như: Nhà máy cấu kiện điện tử Everwin tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An với mức đầu tư 200 triệu USD; Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 với mức đầu tư 750 tỷ đồng; Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện - Goertek 2 với mức đầu tư 35 triệu USD…

Phối cảnh Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An

Đồng thời, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn Nghệ An tính đến 5/9/2021 cũng đạt kết quả tốt, trong đó: Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị & Dịch vụ VSIP Nghệ An đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng 549,11 ha, đạt 87,18%; Dự án Khu công nghiệp WHA giai đoạn 1: diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng và cho Công ty thuê đất để triển khai Dự án là 142,12 ha/143,49ha, đạt 99,4%. Đối với dự án Khu công nghiệp WHA giai đoạn 2 (354,5 ha) thì công tác trích đo bản đồ địa chính dự án đã cơ bản hoàn thành; Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 2.368.786,5 m2…

Tác giả: Xuân Hà

Nguồn tin: nguoixaydung.com.vn