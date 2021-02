Nghệ An: 212 bộ đội biên phòng xung phong lên biên giới chống COVID-19

Bộ đội biên phòng tại đồn Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn-Nghệ An) kiểm tra thân nhiệt của người nhập cảnh phòng dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuyên

Ngày 8.2, trung tá Đậu Đình Thành – Phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An cho biết: Dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu, BĐBP tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống dịch COVD-19.

Thời tiết lạnh giá, bộ đội biên phòng Nghệ An sưởi ấm tại chốt phòng dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuyên

Cụ thể, đã thành lập 67 tổ chốt cố định và cơ động ở các đơn vị tuyến biên giới đất liền, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các cửa khẩu, lối mở, đường mòn trên biên giới, không để sót lọt người, phương tiện xuất, nhập cảnh trái phép, không được kiểm soát, cách ly theo quy định.

Đặc biệt, trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, có 212 cán bộ BĐBP Nghệ An tình nguyện xung phong trực, đón Tết tại các tổ, chốt làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất, nhập cảnh trái phép phòng, chống dịch COVID-19.

"Chúng tôi ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tự nguyện, xung phong của các cán bộ chiến sĩ, chấp nhận đón Tết nơi biên giới để chung tay cùng đồng đội chống dịch, giữ bình yên cho nhân dân" - trung tá Đậu Đình Thành nói.

Đồng thời BĐBP tỉnh Nghệ An tham mưu và làm tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào; vận động, quyền góp trong cán bộ chiến sĩ và tham mưu cho UBND tỉnh, các huyện, xã ủng hộ, giúp đỡ chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn phòng, chống dịch COVID-19 và giải quyết khó khăn trong giai đoạn giáp hạt thiếu đói với tổng số tiền 1.562.170.000 đồng.

Nghệ An có đường biên giới Việt - Lào dài 419,5 km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tuyến biên giới dài, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn lối mở gây rất nhiều khó khăn cho công tác tuần tra kiểm soát phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.

Thời tiết khu vực biên giới hết sức khắc nghiệt, thời điểm lạnh giá nhiều khu vực nhiệt độ hạ xuống 0 độ C nhiều nơi bị đóng băng.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động