Ngán ngẩm thanh niên đầu trần, chạy xe máy liều lĩnh đu bám vào đuôi container trên đường

Tình huống chạy xe nguy hiểm này được camera hành trình của ô tô lưu thông phía sáu vàoa cùng thời điểm ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao.

Theo đoạn clip, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy phía sau xe container trên đường.

Đáng chú ý, tay phải của thanh niên này vẫn điều khiển xe máy, còn tay kia bám vào đuôi xe container và di chuyển cả đoạn đường khá dài.

Theo dõi đoạn clip, cộng đồng mạng không khỏi bức xúc trước hành động liều lĩnh, nguy hiểm của nam thanh niên trên.

"Tưởng thế là hay ho. Đu bám như này rồi lúc xảy ra chuyện gì thì xử lý không kịp, cứ theo đà mà lao đi mà";

"Nhìn thì vậy thôi cứ tiềm tàng nguy hiểm cho người khác nữa. Gặp chuyện mà không kịp phản ứng là người đi đường cũng vạ lây. Chả hiểu ý thức ở đâu, riêng việc chạy xe đầu trần thế kia đã không chấp nhận được rồi".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn