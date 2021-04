Ngăn chặn học sinh, sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử

Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cho thấy, tính đến ngày 18/2/2020, nước Mỹ có 2.807 trường hợp tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử phải nhập viện, 68 ca tử vong. Sử dụng thuốc lá điện tử còn gây chấn thương do cháy, nổ thiết bị. Thế giới chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện và WHO cũng không xác nhận thuốc lá điện tử là biện pháp giúp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ đang gia tăng nhanh chóng. Năm 2019, kết quả Điều tra sức khoẻ học sinh toàn cầu của WHO thực hiện tại 21 tỉnh, thành phố cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh, sinh viên tăng 2,6%. Năm 2015, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 0,2%.