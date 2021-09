Nam thanh niên 'tự chế' quyết định thăng quân hàm, giữ chức đội trưởng CSCĐ

Ngày 16-9, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) triệu tập Quản Văn Hoàng (SN 1996, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Quản Văn Hoàng tại trụ sở cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào hồi 12 giờ 40 phút ngày 6-9, Quản Văn Hoàng đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook tại tài khoản mang tên "Quản Văn Hoàng" hình ảnh quyết định về việc thăng vượt cấp bậc hàm và chức vụ cho công an chính quy đối với cá nhân mình.

Tiếp đó, vào hồi 19 giờ 4 phút ngày 8-9-2021, Hoàng đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân của mình hình ảnh thể hiện bản thân (Quản Văn Hoàng) là Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang.

Khi được triệu tập tới cơ quan công an, Hoàng khai hình ảnh quyết định nói trên là do bản thân tự tải trên Internet về máy điện thoại rồi chỉnh sửa tên, ngày tháng năm và những thông tin khác để thể hiện quyết định đó là do Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang ký.

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ- CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Quản Văn Hoàng 5 triệu đồng về hành vi vi phạm trên.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động