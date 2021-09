Mưa to trước bão Conson, Nghệ An khuyến cáo tàu thuyền trú tránh an toàn

Bộ đội Biên phòng đồn Cửa khẩu cảng Cửa Lò giúp dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 9.9, ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, trước diễn biến của bão Conson, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công điện số 28 ngày 6.9 về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai; Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện số 10 ngày 7.9 về triển khai các giải pháp ứng phó bão Conson.

Theo đó, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở ban, ngành, huyện, thành thị, đơn vị liên quan theo dõi diễn biến, đường đi của bão Conson, triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo vệ an toàn tàu thuyền trên biển, tài sản, tính mạng của nhân dân, bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi trọng yếu, triển khai các giải pháp ứng phó, cứu nạn nếu bão đổ bộ vào địa bàn.

Ngày 9.9, trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Bích Hằng -Trưởng Phòng NNPTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết: Trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn, do chưa có lệnh cấm biển nên huyện khuyến cáo người dân không ra khơi, các tàu thuyền gần bờ trở về, các tàu thuyền ở xã thì tìm nơi trú tránh an toàn.

Từ hôm qua đến hôm nay, tại nhiều địa phương ở Nghệ An như TP. Vinh, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, huyện Diễn Châu... đã có mưa vừa đến mưa to.

Ông Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An cho biết: Do chưa có thông tin bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh, nên hiện chưa có văn bản cấm biển. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương ven biển kêu gọi các tàu thuyền trên biển chuẩn bị các biện pháp an toàn để phòng chống bão.

“Chúng tôi đang triển khai quyết liệt việc kêu gọi tàu thuyền gần bờ trở về, có thống kê cụ thể và thông báo cho các tàu thuyền khác tìm nơi tránh bão” – ông Trần Xuân Học nói.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động