Mưa lớn trong đêm, huyện miền núi Nghệ An ngập nặng

Trong thời gian vừa qua, địa bàn miền Tây xứ Nghệ thường xuyên có mưa lớn kèm giông lốc, đặc biệt vào khoảng 21h40 ngày 15/8, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã xảy ra mưa to đến rất to.

Nhiều tuyến đường ngập úng trong đêm. Đặc biệt là ở các đoạn đường khối 1, khối 2 và khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào đêm 15/8:

Với địa hình đốc núi nên mưa xối xả đã khiến nước trào xuống đường với lưu lượng rất lớn.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Một số điểm thuộc khối 4, thị trấn Mường Xén nước ngập tràn vào cả nhà dân.

Lực lượng chức năng kịp thời đặt biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu.

Mưa ngớt, dười dân chủ động nạo vét đất đá, khơi thông cống rãnh để nước nhanh rút, giải tỏa ách tắc giao thông.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn