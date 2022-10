Mua đất của Giám đốc lừa, nguy cơ mất gần 60 tỷ đồng

Người mua đất … “chết đứng”!

Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo (SN 1973, ngụ Q.1), người được HĐXX xác định là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH thương mại xây dựng kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (Công ty Tân Hồng Uy) vừa có đơn kháng cáo gửi lên TAND cấp cao tại TPHCM đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm số 406/2022/HSST ngày 7-9-2022 của TAND TPHCM.

Khu nhà ở ven sông của Công ty Tân Hồng Uy đang vướng nhiều tai tiếng

Theo đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7-9-2022 vừa qua, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Hồng Hải – nguyên Giám đốc Công ty Tân Hồng Uy mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mức án nghiêm khắc đối với Đinh Hồng Hải nhận được sự đồng tình của dư luận, nhưng phần trách nhiệm dân sự HĐXX tuyên lại gây ra những ý kiến trái chiều khi người mua đất có hợp đồng đặt cọc công chứng hẳn hoi có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích chính đáng.

Bà Thảo trình bày trong hồ sơ, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khi nghe Đinh Hồng Hải nói cần bán đất tại dự án “khu nhà ở ven sông” (P.An Bình, TP.Thủ Đức), ngày 19-5-2017 bà Thảo đã ký hợp đồng đặt cọc và nhận cọc mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (gọi tắt là HĐ) với Công ty Tân Hồng Uy do Hải làm đại diện để mua nền đất thuộc thửa 185, tờ bản đồ số 30 (TL2003), diện tích 173,9m2 với giá 12 tỷ đồng. HĐ được ký, công chứng tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân. Ngay sau khi ký HĐ, bà Thảo đã trả 10 tỷ đồng và được chủ đầu tư giao giữ sổ đỏ lô đất.

Theo quy định ở dự án này, phải hoàn thành việc xây dựng nhà thì mới có thể chuyển nhượng nhà đất cho khách hàng, thời điểm bà Thảo ký HĐ công ty chưa xây dựng nhà, do vậy sổ đỏ trên chưa thể sang tên cho bà Thảo.

Thấy dự án trên nhiều tiềm năng nên bà Thảo tiếp tục đầu tư, kỳ HĐ mua thêm 5 nền đất nữa thuộc các thửa 184, 186, 191, 195 và thửa 301-9. Tổng cộng bà Thảo đã đóng cho Công ty Tân Hồng Uy số tiền 57,5 tỷ đồng để mua các nền đất trên.

Các HĐ đặt cọc và nhận cọc chuyển nhượng đều được thực hiện tại văn phòng công chứng. Sau khi ký HĐ, bà Thảo đều được chủ đầu tư giao sổ đỏ để giữ nên rất yên tâm.

Bà Thảo cũng đã trực tiếp đi kiểm tra và thấy pháp lý các lô đất đều đã có sổ đỏ rõ ràng, không thế chấp ở ngân hàng hoặc bị ngăn chặn, kê biên, đủ điều kiện để giao dịch nên yên tâm. Tuy nhiên, bà Thảo không ngờ rằng các lô đất mình mua trước đó đã được Đinh Hồng Hải bán cho nhiều người khác không qua công chứng, dẫn đến việc ông này bị xử lý hình sự về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa ngày 7-9-2022, bà Thảo cho biết các HĐ giữa mình và Giám đốc Hải đều được ký tại văn phòng công chứng đúng quy định pháp luật nên không đồng ý với tư cách là “bị hại” của vụ án, bà khẳng định mình chỉ là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đồng thời yêu cầu tòa tuyên buộc Công ty Tân Hồng Uy phải tiếp tục thực hiện theo HĐ đã ký kết, bà không nhận lại số tiền 57,5 tỷ đồng đã nộp vào công ty.

Trong khi đó, HĐXX cho rằng “đối tượng của các HĐ nêu trên là tài sản đã được bị cáo Đinh Hồng Hải chuyển nhượng cho các cá nhân khác trước đó” nên tuyên các HĐ này là vô hiệu. Đồng thời, căn cứ vào lời khai của ông Đinh Hồng Hải cho rằng số tiền 57,5 tỷ đồng nhận từ bà Thảo là quan hệ “vay mượn”, còn các HĐ trên chỉ là “giả cách” để bác các yêu cầu giao đất của bà Thảo, buộc bà phải giao trả lại các sổ đỏ đang giữ cho Công ty Tân Hồng Uy.

Điều khó hiểu là HĐXX tuyên các HĐ trên là vô hiệu, yêu cầu bà Thảo giao trả lại các sổ đỏ, nhưng lại không tuyên buộc Giám đốc Hải phải trả lại 57,5 tỷ đồng đã nhận từ bà, bởi lý do rằng "bà Thảo không yêu cầu trả lại tiền”.

Các sổ đỏ mà Giám đốc Công ty Tân Hồng Uy Đinh Hồng Hải giao cho bà Thảo giữ và các hợp đồng ký kết tại phòng công chứng giữa hai bên

Bà Thảo bức xúc: "Tôi xác định mình không phải là bị hại trong vụ án này, mà chỉ là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vì vậy tôi không nhận lại tiền và yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện HĐ. Tuy nhiên khi tòa tuyên HĐ vô hiệu thì hai bên phải trao trả lại những gì đã nhận của nhau, tòa tuyên buộc tôi giao trả lại sổ đỏ nhưng lại không tuyên buộc Giám đốc Hải trả lại tiền cho tôi là vô lý, chẳng lẽ tôi lại "biếu không" 57,5 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo?, điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tôi".

Nhiều vấn đề cần làm rõ

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Tân Hồng Uy có vốn điều lệ 18 tỷ đồng do Đinh Hồng Hải góp 15 tỷ đồng và làm người đại diện pháp luật. Còn dự án “khu nhà ở ven sông” tại P.Bình An, Q.2 (nay là TP.Thủ Đức) có diện tích 14.753,66m2 được Kiến trúc sư trưởng TPHCM phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo văn bản số 647/KTST-ĐB2 ký ngày 2-3-2001, do Công ty Xây dựng Dầu khí làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch thành 41 nền đất biệt thự, nhà liền kề.

Ngày 8-11-2001, UBND TPHCM có văn bản số 3936/UB-DA chấp thuận chủ trương cho phép chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ Công ty Xây dựng Dầu khí sang Công ty Tân Hồng Uy. Đến ngày 31-12-2001, Công ty Tân Hồng Uy chính thức được Sở KH&ĐT công nhận là chủ đầu tư.

Ngày 30-6-2004, UBND TPHCM mới có quyết định số 3195/QĐ-UB giao 14.753,66m2 đất cho Công ty Tân Hồng Uy để thực hiện dự án. Dù vậy, khi chưa được cơ quan chức năng công nhận làm chủ đầu tư và chưa được TP giao đất thì ông Đinh Hồng Hải đã đại diện Công ty Tân Hồng Uy ký nhiều HĐ nhận cọc bán đất của dự án này không qua công chứng cho nhiều khách hàng.

Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo cho rằng các HĐ ký giữa bà và ông Hải với tư cách đại diện của Công ty Tân Hồng Uy tại văn phòng công chứng để mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hoàn toàn hợp pháp. Trong khi đó, các giao dịch chuyển nhượng đất của Công ty Tân Hồng Uy cho một số người khác từ năm 2001 có dấu hiệu vi phạm (như đã nói ở trên: trước khi được công nhận là chủ đầu tư, không qua công chứng) nên cần thiết phải xem xét về tính hợp pháp của từng giao dịch.

Ngoài ra, theo tìm hiểu, bà Thảo còn biết nhiều “khách hàng” mua đất trước đây là thân thích với chính đối tượng lừa đảo Đinh Hồng Hải. Trong đó, căn biệt thự số 66A đường 34 Trần Não mà đối tượng này khiến nhiều người “sập bẫy” là nơi ở của gia đình Hải. Tại cơ quan điều tra vào ngày 8-8-2019 (bút lục 11301), Đinh Hồng Hải cũng khai nhận sau khi nhận chuyển nhượng khu đất từ Công ty Xây dựng Dầu khí, đã tiếp tục hoàn thiện pháp lý rồi “một phần tôi xây nhà để ở, phần còn lại chuyển nhượng cho người thân trong gia đình và bạn bè”.

“Có hay không hành vi nhằm tẩu tán tài sản, trốn tránh trách nhiệm pháp lý của giám đốc Đinh Hồng Hải? Việc này cần được xem xét, điều tra thấu đáo để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan”, bà Thảo kiến nghị.

